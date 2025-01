Starenje kao teret? Do 2050. gotovo 30 % stanovnika EU bit će starije od 65 godina, ključ je politika 'srebrne ekonomije'

Na samome početku novog mandata Komisije, Europa se nalazi pred izazovom demografske tranzicije. Struktura naše dobne piramide se mijenja, sve je više građana starijih od 65, a mnogo njih i starijih od 80 godina. Današnja djeca vjerojatno će doživjeti sto godina, a moguće i više. Ova promjena, uz smanjenje broja stanovnika i radne snage, od nas zahtijeva da dobro promislimo o svojim institucijskim, političkim, gospodarskim i kulturnim okvirima, jer su oni prilagođeni kraćem životnom vijeku.

Do 2050. gotovo 30 % stanovnika Unije bit će starije od 65 godina. Očekivan životni vijek u EU-u raste i sad u prosjeku iznosi 81,5 godina, no to ne znači uvijek i godine provedene u dobrom zdravlju. Bez velikih prilagodbi, europski zdravstveni i mirovinski sustavi, kao i sustavi skrbi, postat će neodrživi, a potencijalno dovesti i do međugeneracijskog sukoba.

Ovaj je izazov ujedno i prilika. Za vlade i za društva prioritet ne bi smjelo biti samo produljenje životnog vijeka, već osiguranje uvjeta kako bi dodatne godine života bile kvalitetno provedene – fizički, mentalno i u društvenom smislu. Zdrava dugovječnost mora se naći u središtu političkog programa Unije.

Starenje društva prečesto se smatra negativnim, gotovo teretom. No povijest ne pamti primjere održive promjene tendencije smanjenja nataliteta. Europa mora prihvatiti potencijalne prednosti dugovječnosti društva i gospodarstva. Jasno je: prosperiraju oni pojedinci, društva i gospodarstva za koje je zdravo starenje prioritet. Bude li predvodnik u tom području, EU će moći povećati produktivnost i konkurentnost, što je i u nedavnom izvješću Marija Draghija navedeno kao najvažnije.

Komisija je 2023. godine objavila paket instrumenata za upravljanje demografskim promjenama koji predstavlja široku strategiju za demografske promjene. Njegov je važan dio tzv. „srebrna ekonomija“ koja pruža značajan potencijal rasta i inovacija. Države članice moraju provoditi politike koje podržavaju fleksibilne mirovinske modele i borbu protiv diskriminacije starijih na radnome mjestu. Stariji Europljani koji žele ostati radno aktivni trebali bi za to dobiti i priliku.

Zdrava dugovječnost zahtijeva i rješavanje temeljnog pitanja kroničnih bolesti koje skraćuju život. Preventivne zdravstvene mjere trebalo bi provoditi tijekom cijelog života. Potrebno je mijenjati prehrambene navike, urbanističke planove, načine prijevoza, ali i društvenu integraciju kako bi se poticalo zajednice da budu zdravije i aktivnije. Ove intervencije usklađene su s programom predsjednice Ursule von der Leyen usmjerenim na prevenciju i ujedno su ključne za smanjenje jaza između očekivanog životnog vijeka i godina zdravog života.

Posljednjih se nekoliko desetljeća na tržištu rada povećalo sudjelovanje odraslih osoba u dobi od 54 do 59 godina, no u EU-u je ono i dalje ispod 80 %. Kad bi se ovaj postotak povećao, to bi ublažilo negativan gospodarski učinak starenja stanovništva, a ujedno bi profitirali zbog prednosti koje donosi zdravija i dugovječnija radna snaga. Da bi stariji radnici bili aktivni i relevantni, nužni su programi koji omogućuju cjeloživotno učenje i prekvalifikacije. Programi cjeloživotnog učenja i prekvalifikacije ključni su za održavanje starijih radnika angažiranima i relevantnima.

EU ima jedinstvenu priliku voditi svojim primjerom. Društvena i gospodarska stabilnost ovise o modernoj i pravednoj socijalnoj državi koja se zalaže za zdravu dugovječnost. Ulaganje u preventivne zdravstvene mjere i personaliziranu medicinu, uz istovremenu prilagodbu urbanističkih planova za starije, unaprijedit će kvalitetu života i rezultirati međugeneracijskim skladom.

Postoje dobri primjeri mjera kojima društva mogu omogućiti prijelaz prema zdravoj dugovječnosti. Uz globalno smanjenje broja stanovnika koje se predviđa u idućim desetljećima, EU može predvoditi svojim rješenjima, iskoristiti nove okolnosti te postaviti prijeko potrebne globalne standarde. Korištenje tehnologije za podršku ovoj tranziciji osigurat će Uniji konkurentnost i svjetliju budućnost. Demografska tranzicija nije samo izazov, ona je i prilika da redefiniramo značenje starenja. Europska unija mora djelovati brzo kako bi izazov starenja populacije pretvorila u priliku za stvaranje društva aktivne dugovječnosti u kojem građani EU-a vode zdrav, aktivan i ispunjen dugi život. Jer to im dugujemo.

