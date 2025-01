Ne želi ostariti pa prima krv svog sina: 'Govore mi da sam premlada da bih bila mama'

Iako bi to mnogi htjeli, eliksir života i dalje nije pronađen. Zato se neke osobe odlučuju na drastične korake da bi zauvijek ostali mladoliki. Jedna od njih je Marcela Iglesias (47) koja je izdvojila oko 100 tisuća dolara na razne kozmetičke zahvate da bi izgledala mlado. Uz to, Marcela prima transfuzije krvi svog sina Rodriga (23) da bi spriječila starenje, New York Post.

"Transfuzija krvi je nova era održavanja mladih stanica u vašem sustavu, posebno kada dolazi od vlastitog sina ili kćeri", rekla je samoprozvana "ljudska Barbie" koja živi u Los Angelesu. Nakon što mu je predložila ideju, Rodrigo je pristao svoju krv "podijeliti" s mamom i 75-godišnjom bakom Gracielom. "Može biti mnogo koristi od stanica mlađeg donora, posebno ako je donor moj vlastiti sin", rekla je Marcela koja je već isprobala terapiju matičnim stanicama te je bila inspirirana istražiti druge tretmane.

"Rodrigo je vrlo svjestan kako se postupak izvodi i svih njegovih prednosti. Uzbuđen je zbog ideje da pomogne svojoj baki", dodala je. Dok su prethodne studije pokazale da su transfuzije krvi učinkovite kod glodavaca, a neke tvrtke istražuju njezine terapeutske učinke, i dalje je nejasno ima li transfuzija krvi mladih kod starijih ljudi kliničku korist, prenosi jedno izvješće. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) 2019. godine upozorila je na infuzije plazme mladih donora koje su se reklamirale kao univerzalni lijek za određena stanja.

"Uvjeti se kreću od normalnog starenja i gubitka pamćenja do ozbiljnih bolesti poput demencije, Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, Alzheimerove bolesti, srčanih bolesti ili posttraumatskog stresnog poremećaja", napisala je FDA u upozorenju te dodala da agencija ima značajne zabrinutosti za javno zdravlje. "Nema dokazane kliničke koristi od infuzije plazme mladih darivatelja za liječenje, ublažavanje ili sprječavanje ovih stanja, a postoje i rizici povezani s upotrebom bilo kojeg proizvoda plazme", objasnili su.

Marcela, koja dolazi iz Argentine, rekla je da traži liječnika u Los Angelesu koji će nadgledati njezine tretmane. "Na kraju bih se trebala osjećati snažnije i stabilnije", objasnila je Marcela koja se već pridržava strogog zdravstvenog režima koji zahtijeva osam sati sna i sat vremena tjelovježbe svaki dan te izbacivanje slatkih pića, alkohola i proizvoda od soje. Također se drži peskatarijanske dijete, što znači da jede samo ribu te troši gotovo tisuću dolara na wellness tretmane kao što su injekcije, vitamini i drugo.

"Sve što unesete u svoje tijelo odrazit će se na vanjštini pa je vrlo važno da se i prema unutrašnjosti odnosite što bolje možete", rekla je. Dodala je da se ljudi raspituju za njezine tajne protiv starenja te da joj govore da je "previše mlada da bi bila mama". "Moram im reći istinu. Iako mogu raditi sve tretmane koje sam ja radila, ponekad je plastična operacija jedino rješenje. Sjajan je osjećaj da ljudi prepoznaju trud koji sam uložila", zaključila je.