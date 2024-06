Srpkinja u dvojbi može li ljetovati u Splitu, Hrvati joj odgovorili: 'Samo ako te strah viška kilograma'

U srcu Dalmacija sezona je već krenula, a jedna mlada dama iz Srbije svoja razmišljanja o planiranom ljetovanju podijelila je preko X-a. Njena objava izazvala je pravu lavinu komentara postavivši pitanje u vezi s ljetovanjem u Splitu . Njezina objava glasila je:

"Želim ići u Split (sad tek, jer mi se smučio ovaj lipanj u Grčkoj) i svi mi govore da ne smijem, jesam li normalna, kako me nije strah... Molim Hrvate da mi kažu bi li imali nešto protiv i što to može da mi se desi? Ili nekoga iz Srbije tko je bio i što mu se desilo."

Istaknula je da je već bila u Rijeci i da nije imala nikakvih problema, ali da je čula kako je situacija u Splitu specifična.

Komentari su odmah počeli pristizati, većinom s humorom. Jedan korisnik je odgovorio: "Može da ti se desi da se prejedeš janjetine ispod peke, najveća katastrofa koja ti se može desiti je da u konobi nestane vina u tri ujutro." Drugi je dodao: "Možeš se jedino udati kad te čuju kako pričaš, samo pazi da ima barem stan u Splitu, skup je život ovdje." Treći korisnik je šaljivo primijetio: "Budi spremna da ćeš se vratiti s 2-3 kile više."

