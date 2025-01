Srbin odabrao život u Hrvatskoj: 'Kulturnije je to i normalnije društvo, ali strah me ovog...', ljudi ga zasuli komentarima

Odnosi Hrvatske i Srbije s godinama su sve bolji. U principu ljudi nemaju problema ako odu iz jedne u drugu državu, uz naravno iznimke koje mogu pokvariti dojam. Na Redditu se oko tog 'problema' preseljenja oglasio jedan mladić iz Srbije. Naime, napisao je kako uskoro planira selidbu u Hrvatsku jer mu je tamo djevojka Hrvatica. U vezi su nekoliko godina, žive na relaciji Zagreb - Beograd i sada žele biti zajedno.

Ipak, njega brine okolina u kojoj će biti kada preseli u Hrvatsku. - Već dvije godine sam u vezi na daljinu s Hrvaticom, a početkom iduće godine planiramo početi živjeti zajedno u Zagrebu. Ovo je već treće ljeto koje provodimo na hrvatskom primorju, tijekom čitave veze pola vremena provodimo u Zagrebu, a pola u Beogradu i nikad nisam imao loše iskustvo, osim jednog povika grupice momaka od dvadesetak godina. Djevojka i ja smo prolazili ulicom u Crikvenici u mom automobilu beogradskih registracija pa su nam u prozor vikali ‘mrš’. Ne obazirem se previše na to jer je puno veći broj ljudi izrazio određenu vrstu pozitivnih emocija prema Srbiji. No, uvijek se nekako suzdržavam koliko ću glasno pričati kada sam negdje vani jer u glavi imam tu scenu da će netko čuti moju ekavicu i napraviti mi problem - piše na Redditu.

Brine ga kako će biti prihvaćen na poslu i hoće li naći društvo za nogomet, odnosno "da ne strahuje da će mu netko polomiti nogu ako da gol i kaže ‘to, bre!’". Sam je naveo da iz iskustva smatra da će biti problema, ali zamolio je Hrvate da mu kažu svoje preporuke kako se ponašati i postaviti. Tražio je i savjete o kvartovima u Zagrebu te o samom preseljenju pa dodao da će "uvijek voljeti Beograd, no smatra da taj grad postaje sve lošiji kao mjesto na kojem bi odgajao djecu".

- Hrvatska mi više djeluje kao kulturnije i normalnije društvo u generalnom poretku. U Beogradu je previše makinacija, a premalo provođenja zakona. Nisam u zabludi da mislim da je Hrvatska idealna u tom smislu, ali ako biram između Srbije i Hrvatske, biram Hrvatsku. Boli me što mi je država u takvom stanju, ali očito većini to paše čim ne žele promjene. Ja sam uvidio da tu ne pripadam - napisao je.

Svoje iskustvo prepričala mu je Hrvatica koja je udana za Srbina te žive u Zagrebu dvije godine. - Svi su ga odlično prihvatili. I na poslu i izvan posla. Došao je neki dan kod frizerke i ona njemu priča kako obožava ići u Srbiju, dobro pojesti i popiti te da voli Aleksandru Prijović. Ne boj se, stvarno. On se svugdje lijepo osjeća i top mu je Zagreb. Ako naletiš na jednu lošu osobu, nemoj da ti pokvari dan, većina ljudi je normalna ako si i ti takav. Dobro nam došao u Hrvatsku.

Na svoja pitanja dobio je gomilu komentara, a neki od korisnika mu pišu: “99 posto ljudi neće biti briga i reagirat će pozitivno na tebe. Stvari koje trebaš izbjegavati su razgovori o Domovinskom ratu i politici jer nećeš ništa postići, a tenzije će se nepotrebno dići. Što se tiče ljudi koji bi ti mogli praviti problema, kod izlazaka se pripazi pijanih grupa balavaca koji traže bilo kakve probleme ili slične skupine navijača, takvi kompleksaši po svuda rade nevolje, ali su srećom ipak debela manjina. Nemaš se općenito razloga bojati jer je većina ljudi tolerantna i normalna, a u Zagrebu je normalno i vidjeti i čuti ljude odsvuda pa tako i iz Srbije.

Neki su mu zaželjeli dobrodošlicu, a neki prepričali svoja iskustva s posla gdje rade s ljudima iz Srbije: -To je valjda najomiljeniji tip u uredu. Prirodno je ekstrovertiran i simpatičan, ali nekako i kao da je sve malo smješnije s tim njegovim naglaskom. Priča srpski bez ustručavanja i nikad ga nitko nije krivo pogledao koliko ja znam. Mislim da mu ide u prilog da nikad ne priča o politici, pa nema nikakvog kamena spoticanja oko ratova.

Dobio je i šaljivi savjet - Ako ikada upadneš u probleme otpjevaj im Lijepu Našu i prošao si. Rečeno mu je i da izbjegava nošenje obilježja klubova poput Partizana ili Zvezde. -To ostavi u svoja četiri zida.

