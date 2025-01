Iz Srbije komentirali Milanovićev uspjeh: 'Za ukupnu sliku o našoj regiji važno da unapređujemo odnose'

Srbijanski šef diplomacije Marko Đurić izjavio je u utorak, u povodu pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, kako je "za Srbiju veoma značajno da gradi dobre, solidne, kvalitetne odnose s Hrvatskom, bez obzira da li je to politički popularno ili nepopularno". Đurić je za Radio-televiziju Srbije ocijenio da je unaprijeđenje odnosa Srbije i Hrvatske važno i za ukupne odnose u regiji. "Kada uzmete mapu, prostore gdje i dalje živi dio našeg naroda, ali i naše vitalne ekonomske, sigurnosne i druge interese - vidjet ćete da je za ukupnu sliku o našoj regiji važno da unapređujemo odnose s Hrvatskom", rekao je Đurić.

On je istaknuo zadovoljstvo što je Srbija s vladom Andreja Plenkovića "uspostavila kvalitetnu suradnju". "Prošli smo već kroz period međusobnog upoznavanja. Preturili smo preko glave i određene izazove i nadam se da će to u narednom periodu donijeti bolju ekonomsku, ali i bolju političku suradnju", ocijenio je Đurić. On je, podsjetivši da postoje razlike u pogledima na nedavnu povijest, rekao da bez obzira na to postoje zajednički interesi u budućnosti.

"Kada govorimo o budućnosti, imamo mnogo više razloga da surađujemo", istaknuo je Đurić. Beogradski tiskani mediji danas uglavnom suzdržano izvještavaju o pobjedi Zorana Milanovića konstatirajući: "Milanović trijumfirao", "Milanović ponovo na čelu Hrvatske", "Milanović apsolutni pobjednik", "Plenković čestitao poraženom Primorcu". Izuzetak je "Politika" s naslovom: "Milanović 'nokautirao' Primorca".

"Politika" u tekstu, što je konstatirano i većini medijskih izvješća o drugom krugu izbora, naglašava da premijer Andrej Plenković nije čestitao pobjedu Milanoviću.

