FOTO Memeovi o Dori preplavili društvene mreže: 'Glasam da Lasagna ide svake godine'

Dora 2025. je završila. Marko Bošnjak novi je pobjednik i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Švicarskoj. I ova Dora je ponudila red zanimljivih pjesama, šarolikih outfita, kao i svake godine - mali spektakl. Sve se naravno komentiralo na društvenim mrežama. Od izvođača, voditelja, odjeće, nastupa produkcije.. Izdvojili smo najbolje komentare.

dora 2025 out of context #dora2025 pic.twitter.com/UHOujqtPCC

Neki su se šalili na račun balada.

We were so close to have 3 Markos in a row#dora #dora2025 pic.twitter.com/2RXvBryJSt