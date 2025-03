Studira u Zagrebu i upao je u financijske probleme: Otkrio koliko mjesečno troši

Student jednog zagrebačkog fakulteta na Redditu se požalio kako se trenutačno nalazi u teškoj financijskoj situaciji te je zamolio korisnike te društvene mreže za savjet. "Evo ovako da počnem, student sam treće godine na jednom faksu u ZG-u te sam zbog teških životnih okolnosti upao u financijske probleme. Studiranje u ZG-u me košta oko 1200 eura mjesečno (faks, stan te potrošnja). Sve je to išlo ajmo reći solidno (kako se veli guralo se nekako) dok nažalost kroz kraće vrijeme nisam imao dva sprovoda koja su bila iznenadna, a trebalo se platiti odmah. Ti troškovi su nam napravili veliku rupu u budžetu koju je teško pokriti, a i kako mi je otac nedavno ostao bez posla postalo je još teže. Ja sam isto radio neko kraće vrijeme, ali zbog nemogućnosti savladavanja traženog sam dobio otkaz i od tad tražim posao stalno, ali bezuspješno. Već par mjeseci se snalazimo i prebacujemo iz šupljeg u prazno, ali ne vidi se izlazak, a sveukupan dug koji imamo je nešto manji od 3000 eura. Otac je dužan i ljudima, a ja za faks i za stan pa evo teško vidim izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo, a još ni on ni ja nemamo sreće u pronalasku posla. Ako itko ima kakvu ideju ili savjet bilo bi od velike pomoći je l' ne znam kome više da se okrenem", naveo je student.

Korisnici Reddita u komentarima su dijelili savjete, ali i ispitivali studenta na što troši 1200 eura mjesečno. "Konobari, toga ima koliko hoćeš, a da se zaraditi, a na što točno trošiš 1200 eura dok studiraš?", jedan je od komentara. Student je pojasnio kako 800 eura mjesečno troši na stan i ratu za fakultet, dok mu preostalih 400 eura odlazi na životne potrebe, odnosno 100 eura tjedno. Na jedan komentar kako troši previše novca, student je odgovorio: "Trudim se to smanjiti koliko god mogu." Neki su mu savjetovali da dug riješi kreditom, ali i da isplanira na ljeto odraditi sezonski posao i tada što više uštedjeti. Također, mnogi su pisali kako u Zagrebu sigurno može pronaći posao.

"Prijavi se u bilo koji McDonald's odmah će te primiti jer im studenata uvijek treba, satnica je super, radno vrijeme si biraš kako želiš. Kroz dva tjedna počinješ raditi dok napraviš sanitarnu. Smanji troškove, nađi cimera, prođi sve grupe po fejsu može se naći cimerstvo za oko 200 eura", jedan je od komentara.

"Znači danas, kad studenti imaju sat plaćen vise nego redovni radnici u istom polju, ti ides reći da ne možeš skrpat pare? Tebi trenutno uopće nije bitno koji posao češ radit, nemoj bit izbirljiv. Konobarenje i rad u šanku su dva različita pojma, javi se u restorane i radi na pranju suđa, tu ne možeš bit nespretan kao sa tacnom, javi se u sve i jednu firmu za renovacije, maleriju, bilo što i reci da češ im uskočit kao pomoćni radnik, barem 1 od 5 će imati toliko posla da aktivno traže nekoga tko će nositi šutu ili dodavat alat. Ostavi oglase po svom kvartu da šećeš pse sa kikiriki, ako nemaš svoj auto okani se taxija i dostava, ako imaš vozačku prijavi se na dostave u restorane, oni nerijetko imaju svoja vozila, al tu moraš bit skoncentriran, ak nisi mogao konobarit, nećeš moći ni to. Prijavi se na sve korisničke podrške, tu samo moraš bit komunikativan, ostalo dođe s vremenom. U najgorem slučaju, odi do banke i pitaj je l' imaju studentske kredite, hodaj malo od jedne do druge i sagledaj koje ti ponude daju, usporedi i odaberi. Uvijek ima izlaz, samo je pitanje koliko nisko si spreman ići i koliko si spreman potegnut", navela je druga osoba.

"Ako nađeš posao u nekom restoranu/hotelu, kao konobar ili šanker, imat ćeš plaću + bakšiš + osiguran obrok, tako da na taj način možeš uštedjeti na hrani. Živiš od bakšiša, a od plaće platiš račune... A ako radiš u kuhinji, ne bi imao bakšiš, al bi i dalje imao osiguran obrok. Ako ti se ova varijanta ne sviđa, uvijek možeš potražiti neke online poslove. Možda na primjer predavanje engleskog Kinezima, zavisi od toga što studiraš i što ti ide možeš držati privatne sate", navodi još jedan korisnik.

