Španjolskoj prijeti nova katastrofa, upaljen crveni alarm, evakuirane tisuće: 'Ne izlazite iz svojih domova'

Snažno kišno nevrijeme obrušilo se u srijedu na jugoistok Španjolske zbog čega je oko grada Malage evakuirano 4.200 stanovnika, izvijestila je lokalna vlast. Petnaest dana nakon što je u poplavama poginulo najmanje 224 ljudi, a za 16 se još uvijek traga, meteorološka služba je opet objavila "crveni" alarm u pokrajinama Valenciji, Andaluziji i Kataloniji. Premda najnovije nevrijeme nije dovelo do novih ljudskih žrtava, iz opreza su uvedene izvranredne mjere.

Oko grada Malage u Andaluziji evakuirano je oko 4.200 ljudi, a središte grada je poplavljeno. Ljudi evakuirani iz svojih domova noć provode u sportskim dvoranama i improviziranim prihvatnim centrima. Tijekom dana su ceste bile praktički prazne, a parkovi, sportski tereni i muzeji zatvoreni. Nastava od vrtića do fakulteta je obustavljena. Kiše su uzrokovale izlijevanje rijeke Benamargose i zatvaranje gotovo svih bolničkih centara u najugroženijim područjima, osim hitnih prijema te aktiviranje planova za izvanredne situacije.

Na obali Sredozemnog mora poznatoj kao Costa del Sol poplavljene su ceste i oštećene benzinske crpke. U nekim mjestima je palo više od 140 litara kiše po četvornom metru u nekoliko sati. U pokrajini Valenciji, koja je prethodnih dana najteže nastradala u poplavama, u četvrtak će biti otkazane sve obrazovne i sportske aktivnosti. Stanovnici su pozvani da ne ulaze u automobile nego ostanu doma. Španjolska meteorološla služba AEMET izvijestila je navečer da se uz sredozemnu obalu do petka očekuju "vrlo snažna kiša i pljuskovi".

Zbog jakih kiša Konjički klub Malaga bio je na rubu prave katastrofe zbog potoka koji se izlio iz korita nedaleko od objekta. Voda je poplavila štale u kojima su se nalazili konji, ali su hitne službe uspjele spasiti sve životinje koje su se tamo nalazile. Kratko je nastala i prava drama jer nije bilo struje pa se nisu mogla otvoriti vrata, no pokrajinski vatrogasci brzo su stigli s alatom i spriječili veću katastrofu.

For those asking about the horses: In Málaga, Spain, 41 horses and 39 dogs were rescued from the Málaga Equestrian Club 🥰pic.twitter.com/g5ueW0zjOe