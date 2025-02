Snijeg pada u Zagrebu i unutrašnjosti, a na Jadranu olujna bura: DHMZ izdao čitav niz upozorenja

Jutros pada snijeg i u Zagrebu, a zabijelile su se i autoceste. U glavnom gradu danas će biti oblačno s kišom koja će uz zahladnjenje prelaziti u susnježicu i snijeg. Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura uglavnom između 1 i 4 °C. Naime, Hrvatski hidrometeorološki zavod (DHMZ) je izdao čitav niz upozorenja. Crvene se zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić i Velebitski kanal radi jakog vjetra, a narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju i sjevernu Dalmaciju. Za srednju i južnu Dalmaciju, riječku, kninsku i splitsku regiju izdano je žuto upozorenje.

Foto: DHMZ

Danas možemo očekivati pretežno oblačno s kišom, mjestimice i obilnijom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega. U Dalmaciji su mogući i izraženiji pljuskovi. Uz zahladnjenje u unutrašnjosti i snijeg, uz snježni pokrivač u Gorskoj Hrvatskoj, a tanji je moguć i drugdje u unutrašnjosti, prognoziraju iz DHMZ-a. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak u okretanju na jaku i olujnu buru, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 0 i 6, a na Jadranu od 8 do 13 °C.

Foto: DHMZ

Sutra će na Jadranu biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te i dalje vjetrovito. U Dalmaciji ponegdje kiša, lokalno i u obliku obilnijh pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti pretežno oblačno, u noći i ujutro mjestimice uz snijeg. Poslijepodne su na sjeveru moguća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Nadalje, na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, na jugu jugo i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu uglavnom od 3 do 9 °C. Najviša dnevna između -1 i 3, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 7 do 13 °C.

