Snažan potres jačine 7,2 pogodio Peru

Snažan potres magnitude 7,2 pogodio je obalu južnog Perua tijekom noći na petak na dubini od 28 kilometara, javlja Geološki institus Sjedinjenih Država. Potres se dogodio 8 kilometara zapadno od Atiquipe, oko 600 kilometara južno od glavnog grada Lime.

Neki stanovnici Atiquipe rekli su na društvenim mrežama da su osjetili vrlo jak i dug potres zbog kojeg su im se kreveti zatresli. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami (PTWC) isprva je izdao upozorenje na "moguće" valove tsunamija koji dosežu visinu od 1 do 3 metra duž nekih obalnih područja u Peruu. No kasnije je promijenili to, navodeći kako više nema upozorenja na tsunami, savjeta ili prijetnje.

"Više ne postoji opasnost od tsunamija od ovog potresa", rekao je PTWC. Peru i veći dio južnoameričke pacifičke obale nalaze se na granici dviju tektonskih ploča: južnoameričke ploče, koja uključuje veći dio kontinenta, i ploče Nazca, koja se proteže preko Tihog oceana duž većeg dijela obale, piše CNN.

