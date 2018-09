Obrat u 'slučaju maturalac': Tek u hotelu shvatili da 3 učenika nedostaju?!

Nedavni slučaj s ekskurzije kada je majka iz Makarske morala po sina u Prag zbog neprimjerenog ponašanja sada je dobila neobičan nastavak.

Naime, prošli tjedan održana je sjednica Nastavničkog vijeća, a možda najzanimljivija točka dnevnog reda bio je i izvještaj s ekskurzije. Izvještaj je podnijela i Marinela Bušelić koja je ispričala o putovanju u Grčkoj. Rekla je kako su djeca zbog štrajka brodara morala ostati dan dulje i kako im je agencija osigurala smještaj. Mihaela Pear djecu je vodila u Prag i Krakov i kao voditeljica ekskurzije zalagala se da se pijanog maturanta vrati doma.

Do obrata dolazi kada Nada Šimić, razrednica učenika, koja je navodno pokušala uvjeriti Pear da se pričeka do jutra kako bi se učenik otrijeznio pred svim je kolegama postavila pitanje: Je li točno da je maturant ostavio mobitel kod profesorice i pratiteljice iz agencije, i to na njihov prijedlog, prenosi Slobodna Dalmacija.

Maturantima je navodno tijekom noćnog izlaska u diskoteci predloženo da ostave mobitele kod profesorice Pear i pratiteljice iz agencije Živanović. Mnogi učenici su se oglušili na ovo, no spomenuti maturant to je učinio i pretjeravši s alkoholom udaljio se od diskoteke te se nikome nije mogao javiti jer je naravno bez mobitela.

Drugo pitanje postavila je i profesorica Pear razrednici Šimić: Je li točno da ste došli iz diska i tek onda shvatili da vam fale tri učenika?

Kažnjeni maturant udaljio se zajedno s još dvoje učenika, nisu bili zajedno, no kako su ova dvojica imali mobitele potraga je za njima uspješno završila, no nesretni maturant koji je poslušao prijedlog spomenute profesorice Pear nađen je tek u jutarnjim satima, a navodno se uključila i policija.

Uopće nije upitno koliko su ekskurzije stresne za profesore koji idu s njima, kolika je to odgovornost i briga i nema sumnje u to da je voditeljica postupila prema pravilniku, no izjava koja je izrečena na Nastavničkom vijeću kako je tek u hotelu zamijećeno da nedostaju tri učenika otvara pitanja.

Nada Šimić, razrednica učenika koji je vraćen doma, i čija je majka platila 900 kuna za svoju povratnu kartu i 455 kuna za sinovu iz Praga, a koja je inzistirala na pojašnjenju incidenta s ekskurzije, pita se je li moguće da se dogodio takav propust.

- Zbilja je teško povjerovati da su se zatvorila vrata autobusa i da je autobus krenuo, a da u njemu nisu bili svi učenici - komentirala je za "Kroniku" Šimić.

