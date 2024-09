Skriva li ovaj most u Škotskoj mračnu tajnu? Stotine pasa bacilo se s njega na mjestu gdje je otac ubio svog sina

U 19. stoljeću obitelj White podigla je imanje s vlastelinskom kućom nedaleko od sela Dumbarton u Škotskoj. Kako bi mogli pristupiti svojoj zemlji, dali su izgraditi most u škotskom barunskom stilu s tri velika luka 15 metara iznad klanca. Stotinu godina kuća i most, nazvani Overtoun, nisu privlačili posebnu pažnju, sve do 1950-ih kada su praktički preko noći počele kružiti glasine da nešto na ili oko mosta tjera pse da s njega skaču, nerijetko u smrt.

Od tada je zabilježeno 50 smrti i više stotina ozljeda pasa na mostu Overtoun, a 1994. godine Kevin Moy, muškarac koji pati od paranoidne shizofrenije, bacio je s njega svog novorođenog sina jer je vjerovao da je beba antikrist. Dječačić je preminuo u bolnici, a Moy je institucionaliziran. Vlasnici pasa koji su skočili s mosta prijavljivali su nagle promjene u ponašanju životinja, a neki su svoje ljubimce opisivali kao "opsjednute". Psi bi se naglo umirili kao da nešto osjećaju, ili postali uznemireni, a onda bi se zaletjeli prema "nečemu".

Psi koji su preživjeli nakon događaja na mostu bili su traumatizirani, govorili su vlasnici. Naravno, životinje ne mogu namjerno "počiniti samoubojstvo" kako ljudi to rade. Iako se možda tako ne čini, životinje nisu u stanju donijeti odluku da okončaju svoj život jer se njihovo ponašanje bazira na instinktima. Ponekad se može dogoditi da se životinja ponaša autodestruktivno, na primjer da ne jede, no to je obično simptom bolesti ili parazita, dakle i u slučaju Overtoun mora postojati logično objašnjenje.

Kroz godine se pojavilo nekoliko teorija. Vjerovalo se da signali podmornica u blizini emitiraju frekvencije koje izluđuju pse, dok su drugi kao uzrok neobičnog ponašanja ljubimaca ponudili paranormalne aktivnosti. Neki lokalci navodili su da osjećaju strah kada hodaju mostom, a prijavljivali su i viđenja sablasne "Overtounske Bijele Dame" koja je, navodno, opsjedala pse i tako ih namamila u smrt, piše portal Explorers Web. Jedan je čovjek o svemu čak i napisao knjigu.

POVEZANI ČLANCI:

Stručnjak za ponašanje pasa David Sands ponudio je nešto realniju teoriju. On smatra da je za fenomen odgovorna kombinacija vrlo specifičnih uvjeta. Naime, 1950-ih godina, kada su započele dojave o mostu Overtoun, ispod njega su se namnožile kune. Te životinjice imaju snažan vonj sličan tvorovima, a naknadna istraživanja su pokazala da njihov miris privlači pse mnogo snažnije od sličnih životinja.

Jednom kada namirišu kune, psi nailaze na drugi problem - zbunjujuću vegetaciju oko mosta. Drveće i grmovi koji su obrasli Overtoun skrivaju pravu dubinu klanca i stvaraju optičku iluziju za pse, čija je perspektiva znatno niža od ljudske. Oni ne vide preko ruba mosta, a ako i vide, mogu razaznati tek da je sve oko njega puno biljaka, zbog čega im se čini da je sigurno skočiti. Sandsova je teorija da psi primijete neodoljivi miris kune i navrat nanos trče za njim, nesvjesni da ih čeka pad od 15 metara.

GALERIJA Trenerica otkrila kojih šest pasmina nikada ne bi imala za kućne ljubimce