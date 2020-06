Osuđena tužiteljica i kandidatkinja Domovinskog pokreta povlači se iz predizborne kampanje

Davorka Smoković, bivša pazinska tužiteljica, pravomoćno osuđena zbog zloporabe položaja i ovlasti, te kandidatkinja na listi Domovinskog pokreta u 8. izbornoj jedinici, povlači se iz predizborne kampanje, priopćeno je iz stranke. U priopćenju D. Smoković kaže da presudu Vrhovnog suda nije dobila te da se nju nije teretilo da je primila ikakav dar od Dražena Golemovića, kontroverznog poduzetnika, svojevremeno optuženog u aferi Ipsilon. Suđenje je okončano nakon 10 godina, a D. Smoković je osuđena na uvjetnu kaznu od osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Poručila je da će mandat, ako ga osvoji “dati na na konzumaciju Domovinskom pokretu i koaliciji okupljenoj oko njega”.

- Želim istaknuti kako, ako je zaista potvrđena prvostupanjska sudska presuda, mene se u njoj ne tereti da sam primila ikakav dar, naknadu ili protu-uslugu za navodno pogodovanje. Suđenje traje od 2009. a mene se tereti da sam počinila službeničko kazneno djelo iako u predmetu na čiji sam tijek navodno utjecala nisam imala nikakve ovlasti, a ni položaj – što je preduvjet za kaznenu odgovornost službenika prema zakonodavstvu koje je važilo u 2009. Kazneni zakon se u međuvremenu promijenio, tako da se smatra da je takvo kazneno djelo izvršeno tek ako nastupi štetna posljedica - dok se mene u ovom predmetu tereti bez posljedice. Naposljetku je Sud odustao od utvrđivanja što sam ja to točno tražila da se učini ili ne učini za korist Dražena Golemovića, nego je tek općenito zaključio da sam tražila „nešto“, što bi bilo u njegovu korist. Kao osoba s dugogodišnjim iskustvom u kaznenom pravu možda sam naivno vjerovala u to da i u tom mom postupku nekog zanima prava istina, vladavina prava, ali čak i ova nagla konačna odluka koja dolazi u trenutku kada sam se kandidirala protiv vladajuće stranke, nakon što mi se sudilo preko jedanaest godina, govori nešto o hrvatskom pravosuđu - izjavila je Davorka Smoković.

Inače, Vrhovni je sud presudu objavio na svojim internet stranicama 25. lipnja. Presuda je anonimizirana, a Vrhovni je sud o tom predmetu odlučivao na sjednici 1. lipnja 2020. Bila je to treća presuda, jer je prethodne dvije jednu oslobađajuću i jednu osuđujuću, Vrhovni sud ukinuo. Teretilo ju se da je kao ODO u više navrata pogodovala kontroverznom poduzetniku Draženu Golemoviću te da je od njega kao protuuslugu primila dizajnersku ogrlicu vrijednu 300 eura. Prema optužnici, udovoljavala je njegovim zahtjevima u vrijeme dok su on i njegove tvrtke bili meta policijskih izvida, a bila je optužena i da je od policajca koji je radio na predmetu tražila da slučaj sporije istražuje. Prvom presudom još 2011. bila je osuđena devet mjeseci zatvora, no Vrhovni je sud tu presudu ukinuo. Potom je na ponovljenom suđenju bila oslobođena, no i ta je presuda ukinuta. Treće suđenje počelo joj je u siječnju 2019., a na koncu je bila osuđena na uvjetnu kaznu, koju je vrhovni sud potvrdio.

- Prvostupanjski sud pravilno je utvrdio sve okolnosti koje su bile odlučne za proces individualizacije kazne. Kao olakotne okolnosti optuženoj su cijenjene neosuđivanost i majčinstvo troje (punoljetne) djece, dok otegotne okolnosti na strani optuženice nisu utvrđene. Optuženica je svojim postupanjem kao općinska državna odvjetnica zadužena ponajprije za progon počinitelja kaznenih djela potkopala temelje povjerenja građana u pravnu državu. Međutim, od vremena počinjenja kaznenog djela do dana donošenja ove presude proteklo je više od 10 godina. Odmjerena kazna je primjerena težini i okolnostima počinjenog kaznenog djela i osobi optuženice kao počiniteljice te je za očekivati da će se njome ostvariti svrha kažnjavanja - navedeno je u obrazloženju Vrhovnog suda.

Davorka Smoković bila je inkriminirana u sklopu korupcijske afere Ipsilon iz 2009. u kojoj se Dražen Golemović teretio da je davao mito policajcima, carinicima, poreznicima te Davorki Smoković. Ukupno je bilo optuženo osam osoba. Golemović je svojevremeno bio jedan od najbližih suradnika Vjeke Sliška, likvidiranog “kralja poker automata”, a poslije Sliškove likvidacije oženio je njegovu udovicu.