'Mladi jastreb' pred kamerama: Branko Borković otkriva neispričanu istinu o Vukovaru

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je ratni zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković Mladi jastreb koji s urednikom Igorom Bobićem razgovara o opsadi grada heroja i otporu koju su nadmoćnim velikosrpskim snagama pružili malobrojni branitelji.

Kako je 1800 ljudi uspjelo 87 dana braniti grad? Kako je izgledala svakodnevna organizacija života vojnika i civila pod kišom granata kojih je dnevno na grada znalo padati oko 11 tisuća? Zna li se 34 godine kasnije prava istina o Vukovaru i je li se mogao spasiti? Zašto izvještaj tzv. Manolićeve komisije, zbog čega je skupa s Milom Dedakovićem bio pritvoren, nije poništen odgovarajućim novim zaključkom Hrvatskog sabora? Je li Hrvatska onakva kakvoj se nadao boreći se za njezinu slobodu 1991.?