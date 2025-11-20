Uhićeni Nikola Domitrović bio je do 2020. šef SDP-a Sisačko-moslavačke županije

Među uhićenima u aferi oko namještanja poslova u Klinici za psihijatriju “Sveti Ivan” je i Nikola Domitrović iz Kutine, čije je tvrtka I-RED d.o.o., prema registru ugovora, proteklih godina radila za kliniku razne poslove sanacije i obnove manjih vrijednosti.

Nikola Domitrović nekoć je bio istaknuti SDP-ovac, a od 2018. do srpnja 2020. godine je vodio i županijsku organizaciju te stranke za Sisačko-moslavačku županiju. Tada je istupio iz te stranke, nakon 20 godina članstva. Tada je na svom Facebook profilu svoj izlazak iz stranke objasnio razlozima poraza SDP-a na parlamentarnim izborima koji su se održali početkom srpnja te godine.

U vrijeme Milanovićeve Vlade Nikola Domitrović je od 2014. zaposlen u HEP-u. Dobio je posao, pisali su mediji, kao član Foruma mladeži SDP-a, a radio je tada i kao savjetnik Vlade za poticanje energetske učinkovitosti. Bio je kasnije i predsjednik SDP-a Kutina te neko vrijeme i predsjednik Gradskog vijeća Kutine u vrijeme dok je tim gradom vladao SDP.

Iako već neko vrijeme živi i radi u Zagrebu, tvrtka I-RED, osnovana 2011. godine, registrirana mu je na kutinskoj adresi. Registrirana je za inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, ali i građevinarstvo, projektiranje i nadzor. Prema javno dostupnim podacima, tvrtka ima znatan skok prihoda u 2023. i 2024. godini.

I dok je 2021. i 2022. prihod tvrtke bio nešto iznad 270.000 eura, 2023. je skočio na 890.00 eura, a 2024. je bio 718.000 eura. U cijelom tom razdoblju od 2021. bilježe se i ugovori s Klinikom za psihijatriju, ali i ugovori relativno manjih vrijednosti u jednostavnoj nabavi.

Tako je 2022. dobio poslove sanacije i rekonstrukcije krova i popratne infrastrukture krova kroničnog muškog odjela vrijednosti 437.409,25 tadašnjih kuna, zatim poslove sanacije krova glavne zgrade SKZZ-a (priprema za solarne panele) od 235.625 kuna te sanaciju i popravak poda na Odjelu XI. za 139.375 kuna. Našli smo i ugovor iz 2023. o sanaciji sanitarnog čvora praonice rublja Klinike na temelju izdane narudžbenice od 11.337 eura.

Iako su mu protekle dvije godine bile nesumnjivo rekordne po prihodima, trenutačno je tvrtka I-RED d.o.o. u blokadi.