Novica se javio u Remetinec: Sin Hrvoja Petrača predao se policiji

Novica Petrač se, kako je u subotu najavio njegov odvjetnik Fran Olujić, predao policiji, potvrđeno je za Večernji list. Kako mu je određen istražni zatvor, odmah se javio u Remetinec.

Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. EPPO ga sumnjiči da je bio dio zločinačkog udruženja koje je manipuliralo procesima javne nabave pri kupnji medicinske opreme. Sljedećih dana po tim sumnjama će vjerojatno biti ispitan u EPPO-u.

-Kao što smo najavli prije 48 sati, moj klijent Novica Petrač se predao policijskim službenicima te će se, ako već nije, u vrlo kratkom roku nalaziti u Remetincu, s obzirom na to da mu je određen zatvor. U trenutku kada je ova akcija započeta, on se nije nalazio na području RH. Čim je čuo za ova događanja, s obzirom na to da nema nikakav razlog biti u bijegu niti se na bilo koji način skrivati od organa progona- istaknuo je za medije odvjetnik Olujić.

Dodao je i kako se u spisu europskog tužitelja Novica Petrač tereti za sudjelovanje, odnosno, članstvo u zločinačkom udruženju te davanje mita. Njegov klijent se, napomenuo je odvjetnik, ne osjeća krivim stoga će u svojoj obrani poreći ono što mu se stavlja na teret. Na pitanje smatra li da će njegovom klijentu biti olakotna okolnost činjenica da se sam predao, Olujić odgovara:

-Mislim da je to dobra poruka. Ovdje je i spreman je odgovarati na sva pitanja koja mu se postave. Ono što je najvažnije naglasiti jest da se on ne smatra krivim i smatra da u njegovom postupanju nema nikakve protupravnosti- kazao je Olujić. Napomenuo je i kako ne zna što je s ostatkom obitelji Petrač te da nije ovlašten govoriti u njihovo ime jer zastupa isključivo Novicu.

-Moj klijent ne poznaje gospodina Beroša. S njim nije bio niti u posrednom niti u neposrednom odnosu. Detalje buduće obrane mog klijenta neću iznositi, ali on će se sasvim sigurno aktivnu braniti- ustvrdio je Olujić.