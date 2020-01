Sessa: Ne bih govorio o teorijama zavjere, ali zanimljivo je kada se pojavila SMS poruka

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u 13 je sati održalo konferenciju za novinare na kojoj su izvijestili o rezultatima glasovanja u drugom krugu izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Zoran Milanović osvojio je 1.034.389 glasova, a Kolinda Grabar-Kitarović 929.488.

- Zanimljiva je usporedba između važećih i nevažećih listića - rekao je predsjednik DIP-a Đuro Sessa.

Naime, kako je istaknuo, u ovom krugu bilo je 89.415 nevažećih listića, a u prvom 22.218. Na prethodnim izborima je bilo 60.728 nevažećih listića u drugom krugu, a u prvom 27.791.

- Dakle, pokazuje se da u drugom uvijek ima više nevažećih listića nego u prvom. To je možda zanimljiv podatak za sociologe - rekao je Sessa.

Ukupno je glasovalo 55 posto upisanih birača u Republici Hrvatskoj, dodao je.

Novinari su ga pitali o SMS-poruci o kojoj je GONG jučer obavijestio DIP, a koja je ukazivala na moguće kupovanje glasova.

- Ono što mi znamo je da je osoba koja je to dobila iz nekih razloga, više-manje nama nepoznatih, stavila na Facebook i onda se to proširilo internetom i tako je postala vijest. Čini nam se, zasada, naravno, dok ne bude policija sve utvrdila, da se ne radi o istinitoj poruci kojom bi se zaista pozivalo da glasaju i za to dobivaju naknadu. Sadržaj sam nije sporan, sporno je to da iza nje ne stoji nekakva stvarna namjera ili akcija - rekao je Sessa.

Dodao je da je zanimljivo u kojem se trenutku poruka pojavila.

Novinari su Sessu pitali i što je najčešće bilo na nevažećim listićima.

- Tek sutra ćemo primati izborne materijale, ali već sam vidio u medijima da su bile različite poruke na listićima - rekao je Sessa, dodajući da listići ne bi bili nevažeći samo zbog poruka da su birači na njima zaokružili nekog od kandidata.