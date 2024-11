Selak Raspudić o slučaju Beroša: Korupcija u zdravstvu je drugačija, ovo je na razini ratnog profiterstva

Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu RH Marija Selak Raspudić rekla je u subotu na konferenciji za novinare da je korupcija u zdravstvu drugačija od svih vrsta korupcije jer izravno ugrožava živote građana te da je to na razini ratnog profiterstva. Marija Selak Raspudić se, predstavljajući svoj program u Rijeci, osvrnula na uhićenje ministra zdravstva Vilija Beroša, odnosno najnoviju aferu u zdravstvu, rekavši da građani zaslužuju nekoga tko će onemogućiti da se takvo što događa u budućnosti.

"Tijekom pandemije sam jasno progovarala o korupciji u zdravstvu i upozoravala da je već tada i u BiH i u Sloveniji bilo osuđenih za korupciju u zdravstvenom sektoru oko nabave medicinske opreme, a zamislite u Hrvatskoj svi čisti i nabavljaju sve transparentno. Tada sam upozoravala da to nije moguće i u Saboru tražila da se makne oznaka tajnosti s nabave Covid opreme, da sve ide po javnoj nabavi i naravno da nas nisu poslušali.“

Navela je da je tvrtka o kojoj se govori u "udruženom zločinačkom pothvatu“ stasala 2020., u vrijeme pandemije, da je to bila jedna od tvrtki "Potemkinovih sela“ od nekoliko zaposlenih, da je netko nekome javio neka osnuje tvrtku jer kreću veliki profiti te će s dogovoriti kako na javnome profitirati. Naglasila je da su građani ogorčeni te da treba ustati protiv takve prakse i ne miriti se s korupcijom. "Oni koji su se pod ugrozom hrvatskog zdravlja, pod izlikom pandemije šireći strah, bogatili na leđima građana, zaslužuju najstrožu osudu", rekla je. Dodala je da već razgovara sa stručnjacima da se izmjeni kazneni zakon te da državni dužnosnici koji su trgovali moći i utjecajem i profitirali na leđima građana budu najstrože kažnjavani.

Mora se razriješiti nadležnost EPPO-a i DORH-a

Na pitanje oko sukoba EPPO-a i DORH-a oko nadležnosti u tom slučaju, odgovorila je da se njihova nadležnost mora razriješiti jer su u sukobu, natječu se i ne surađuju najbolje. "To se mora raščistiti jer ne znamo je li DORH pokrenuo postupak da bi uzeo nešto od EPPO-a ili je došlo do koincidencije da oboje rade po istom predmetu", rekla je. Dodala je kako se nada da DORH nije uskočio kako bi predmet oduzeo i da se ne istraži koliko je duboko korupcija prodrla, jer je riječ o vrhu zdravstvene vlasti i kremi hrvatskog lječništva, o aferi koja ima široko rasprostranjene korijene te da treba tek vidjeti do koga će odvesti.

Kazala je da je došlo vrijeme za nove politike, autentične i iskrene prema građanima, da će biti snažan glas građana te je ocijenila je da je potrebna vlast koja će komunicirati s građanima i rasterećivati ih, a da se u Hrvatskoj na nacionalnoj razini događaja suprotno jer vlast dodatno opterećuje stvaranjem novih problema. Na pitanje o pobačaju, odgovorila je da treba činiti više na prevenciji, da zakonska zabrana nije rješenje, ali i da pobačaj ne treba fetišizirati na način da ide u Ustav te da više treba raditi na dijalogu i njegovati kulturu života.

Odgovarajući na pitanja građana, rekla je da se premijer i predsjednik RH međusobno omogućuju, pokušavaju svesti političku scenu na njih dvojicu, a ni jedan nije rješenje. Nedopustivim drži da dobar dio umirovljenika živi na rubu siromaštva, a o članstvu u NATO-u rekla je da Hrvatska trenutno ima manja izdvajanja nego što bi trebala, da bi ih trebala povećati te da snažna vojska mora imati funkciju odvraćanja.