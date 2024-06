Selak Raspudić o Bartulici: Građani se vjerojatno osjećaju kao da im je pokazao srednji prst

Izbori za Europski parlament završeni su u nedjelju, a Most nije osvojio niti jedan mandat. To je za RTL Direkt komentirala Marija Selak Raspudić, sada nezavisna zastupnica. Ona je istaknula kako bi bilo neprimjereno prejudicirati bi li rezultat bio drugačiji da je ona bila nositeljica Mostove liste. "Ono što mogu reći je da je to ipak riječ o ljudima s kojima sam prošla jedan veliki dio svog političkog puta i poznajem mnogo kvalitetnih ljudi u Mostu i u tom smislu doista ne želim likovati. Oni možda sada i prolaze kroz neku krizu, ali to je uvijek i prilika za napraviti nešto kvalitetnije, pa na njima ostaje da promotre način na koji su izašli na izbore i da izvuku pouke koje žele iz toga", kazala je te na pitanje hoće li se vratiti u Most odgovorila: "Nismo o tome razmišljali niti nam je to u planu".

"Kada smo otišli i kada sam odlučila ne nositi listu za Europski parlament, učinila sam to iz principijelnih razloga i stojim iza svoje odluke i osjetila sam jedan oblik mira zato što smatram da sam postupila ispravno", dodala je.

Govoreći o novoj stranci, otkrila je s kime razgovara: "Kao što je i primjetno, mi smo trenutno u klubu s Dariom Zurovcem iz Fokusa. Razgovaramo i s Damirom Anđelićem iz Republike, budući da je on etabliran kao stručnjak i s čitavim nizom i nezavisnih i stručnih ljudi. Cilj nam je zapravo, ukoliko se uspijemo dogovoriti, stvoriti neku širu platformu koja bi išla s konkretnim rješenjima i koja bi doista u tom smislu bila neko osvježenje. Dakle, ja vjerujem da postoje ljudi u Hrvatskoj koji mogu doprinijeti kvalitetnijoj političkoj sceni i koji mogu zajedno ostvariti rezultat".

Upitana kada će prelomiti ide li u utrku za Pantovčak, Selak Raspudić kaže: "Pa vjerojatno će se to dogoditi uskoro zato što se ti izbori približavaju i nema smisla ulaziti u tu utrku prekasno. Vjerujem da se u ovom trenutku svi građani žele malo odmoriti i od politike i od naših ambicija i od naših planova. Imali smo dva izbora u nizu. Dolazi i Europsko prvenstvo i vidjeli smo utakmicu s Portugalom. Svi se nadamo dobrom rezultatu, a nakon toga će se vidjeti hoću li se ja kandidirati za Pantovčak i u kojem smjeru će se konkretnije odvijati naša politička budućnost".

"Ono što smatram da je bitno za funkciju predsjednika, da je riječ o osobi koja je doista neovisna i koja će moći predstavljati sve građane Republike Hrvatske, jer predsjednik je nešto što je, primjerice, u nekoj monarhiji, možda je tako svima nama jednostavnije razumjeti, kralj koji je iznad ove uobičajene političke podjele. Mi smo trenutno imali situaciju da je predsjednik pristao uz jednu političku opciju, a istodobno znamo, s druge strane da nam stoje HDZ-ovci na već dovoljno funkcija", istaknula je.

Osvrnula se i na dolazak Stephena Nikole Bartulice u Ferrariju u izborni stožer Domovinskog pokreta: "U nekom pokušaju da budem objektivna, možda je pokušao reći to da se osjeća prekomjerno granatiran pa je pokušao uputiti poruku određenom dijelu medija koji su ga na takav način tumačili. Međutim, naravno da je to loša poruka. Mi nikada ne možemo pobjeći od toga da naša poruka ne ide jednoj osobi, nego ide svim građanima i oni se vjerojatno osjećaju kao da im je pokazao srednji prst. Ukoliko je to trebao biti nekakav pokušaj ironije ili šale, sigurno je neuspio jer za tako nešto izvući vi morate biti potpuno drugačiji tip osobe, a on se profilirao kao ozbiljan političar. Doista, pretpostavljam da su se građani, a i mi smo svi bili pomalo zbunjeni, osjećali kao da im je pokazao srednji prst".

Za RTL Direkt komentirala je i "politički brak" Domovinskog pokreta i HDZ-a: "Čini se da je Milorad Pupovac ipak dio vladajuće većine, s obzirom da je onaj tko trebao biti na čelu Odbora za ljudska prava dolazio iz kvote vladajuće većine. Domovinski pokret je rekao da mu je to neprihvatljivo. Sad izgleda da su se predomislili kako će oni to objasniti svojim biračima, tek nam predstoji za vidjeti".