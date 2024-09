Šef Jadrolinije otkrio detalje o padu rampe: 'Puknula je sajla, provest ćemo istragu i vještačenja'

Nakon što je došlo do pada rampe na brodu Mljet, čelni čovjek Jadrolinije David Sopta komentirao je što se dogodilo. Sopta je jutros rekao da nije došlo do prelijevanje mora u garažu te da je do pada rampe došlo zbog puknuća čelik-čela, odnosno sajle kojom se rampa podiže i spušta.

– Rampa nije pala tijekom navigacije, nego tijekom pristajanja u luku. U navigaciji ne može doći do pada jer hidraulički sustav osigurava da do toga ne dođe. Čelik-čela se na trajektima ovog tipa mijenjaju svake godine, pri čemu se redovite obavljaju vizualni pregledi i u slučaju da se primijeti istrošenost, ona se zamjenjuje jer na svim brodovima imamo rezerve. Koji je točan uzrok puknuća u ovom slučaju, ne znamo još uvijek, ali provest ćemo internu istragu, kao i vještačenje čelik-čela na ovom i drugim brodovima kako bismo utvrdili odgovaraju li ta čelik-čela tehničkim specifikacijama iz postupka javne nabave putem koji su nabavljena – rekao je Sopta za Novi list.

Podsjetimo, zbog tehničkog problema s rampom brod Mljet u luci Supetar iskrcao je vozila i putnike preko druge rampe, u tijeku je otklanjanje problema, a liniju je preuzeo drugi trajekt, izvijestila je u subotu navečer Jadrolinija Rijeka naglašavajući da nije došlo do prodora mora u prostor garaže.

Priopćenje Jadrolinije uslijedilo je nakon što su mediji objavili fotografije broda, kojem je pala rampa, kako pluta ispred supetarske luke. "Radi tehničkog problema s rampom, brod Mljet je u luci Supetar iskrcao sva vozila i putnike preko druge rampe. U tijeku je otklanjanje tehničkog problema. Liniju Split - Supetar preuzima trajekt Hrvat", naveli su nakon toga iz Jadrolinije.

Pojedini mediji objavili su i izjave čitatelja koji su naveli da je došlo do prodora mora u prostor garaže, a iz Jadrolinije to demantiraju. "Nadodajmo da do prodora mora u prostor garaže nije došlo, a što je vidljivo na objavljenim fotogalerijama", stoji u priopćenju Jadrolinije koja je poslala i fotografije garaža na brodu Mljet.

Inače, 11. kolovoza na t rajektu "Lastovo" u luci na Malom Lošinju dogodila se nezapamćena tragedija, uslijed koje je brodska rampa usmrtila trojicu pomoraca. Jedan član posade koji je pao u more s teškim je ozljedama završio u bolnici i izvan je životne opasnosti. Poginuli pomorci su vođa stroja Boško Kostović (58) iz Vinišća i kormilari Marko Topić (38) iz Solina te Denis Šarić (54) iz Zadra. Kostović je u Jadroliniji radio punih 35 godina, Šarić 18, a Topić oko tri godine.

Uzrok nesreće još se istražuje. Uz ostala državna tijela, u istragu je uključena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, u kojoj su najavili su da će do kraja godine izraditi nacrt što se točno dogodilo tog 11. kolovoza iza 15 sati. Spomenimo i da se sredinom kolovoza dogodio kvar na rampi na trajektu "Tin Ujević", odnosno pukla je sajla koja je u skorom roku popravljena. Za to vrijeme putnici su, umjesto Ujevićem, za Brač isplovili trajektom "Mljet".

