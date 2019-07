Zoran Milanović potvrđen za predsjedničkog kandidata SDP-a

Završila je sjednica Glavnog odbora SDP-a, a Zoran Milanović je potvrđen za predsjedničkog kandidata stranke. Zoran Milanović potvrđen je sa 70 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je na sjednici Glavnog odbora poručio da su izvrsno odrađenim poslom na europskim izborima trasirali put za pobjedu na parlamentarnim izborima.

"Ovo je tek početak promjena. Imali smo jasnu viziju i cilj, znali smo što želimo, to smo i postigli i razlog zašto smo vratili vjeru u SDP jest taj što smo vjerovali u sebe“, rekao je Bernardić u uvodnom govoru, dodavši da dok god vjeruju u sebe, ljudi će imati vjeru u SDP.

"I takvu Hrvatsku želimo, Hrvatsku koja vjeruje u sebe, u kojoj ljudi vjeruju u sebe jer imaju šansu za uspjeh i znaju da mogu dostojanstveno živjeti od svog rada. Zato nećemo odustati od našeg plana za povećanje plaća i mirovina u Hrvatskoj, kao preduvjeta uspjeha i ostanka ljudi u Hrvatskoj. Nastavljamo našu borbu za ravnopravnu Hrvatsku svih njenih građana, Hrvatsku koja koja je otvorena, tolerantna, optimistična. Samo takva će biti napredna i uspješna“, rekao je te najavio da su u SDP-u danas spremniji i odlučniji nego ikada preuzeti odgovornost za Hrvatsku.

Bernardić: Politika za nas nije vlast nego odgovonost

"Trasirali smo dobar put, put za pobjedu na parlamentarnim izborima. No, ne želimo pobjedu zbog pobjede same ili vlast zbog vlasti same. Politika za nas nije vlast nego odgovornost. Vlast za nas nije cilj nego sredstvo da u Hrvatskoj omogućimo dostojanstven život svakom čovjeku. Vlast u Hrvatskoj ne smije biti korumpirana. Korupcija izjeda hrvatsko društvo. Zbog korupcije mnogim mladim ljudima ukradena je budućnost, a starijima dostojanstvo“, rekao je.

Istaknuo je da kao ljudi koji vole ovu zemlju ne mogu mirno promatrati kako Hrvatska raste u percepciji korupcije i istovremeno klizi na dno liste konkurentnosti.

"Zbog korupcije, nepovjerenja u institucije, administrativne neefikasnosti i izostanka reformi ljudi napuštaju našu zemlju. U Hrvatskoj se ne smije osjetiti nepravda. Moramo vratiti vjeru u pravosuđe i sudstvo učiniti bržim i efikasnijim, ali potpuno neovisnim od bilo kakvog oblika političkog ili bilo kakvog drugog utjecaja. Moramo mijenjati zakone i spriječavati korupciju što ćemo učiniti našim paketom antikorupcijskih zakona jer u našoj zemlji ne smije postati normalno da visoki državni dužnosnik u dvorištu ima parkiran skupocjeni Mercedes ili je vlasnik skupocjenih vila, koje od svoje plaće sasvim sigurno nije mogao zaraditi“, kazao je Bernardić.

Pojasnio je i da bi postrožili kontrolu javne nabave, kao i imovinskih kartica, inzistirali na transparentnosti financiranja izbornih kampanja i oslobodili Povjerenstvo za sukob interesa pritiska svake vrste, pogotovo političkog.

Po njemu, to je tek mali dio posla koji treba napraviti da bi vratili povjerenje ljudi u institucije naše zemlje."Jedna od bitnijih institucija za građane Hrvatske je institucija predsjednika države, kojoj moramo vratiti dostojanstvo i integritet. A SDP danas ima čovjeka koji to može učiniti i koji će pobijediti - Zorana Milanovića“, istaknuo je.

"Povjerenje u institucije naše zemlje znači sigurnost investicija, sigurnost radnika na poslu, sigurnost svih građana Hrvatske. Red i povjerenje su preduvjet razvoja, našeg rasta i našeg uspjeha", rekao je te dodao da SDP nastavlja borbu za radnike, za seljake, umirovljenike, za sve potlačene, obespravljene, ugnjetavane, za slabije, druge i drugačije.

"Od danas smo jači za nove predsjednike Savjeta: Ivu Josipovića, Josipa Kregara, Mirelu Holy, Katarinu Krpan i Joška Klisovića jer je zajedništvo, suradnja i ujedinjeni SDP put do uspjeha stranke, a onda i Hrvatske“, poručio je sa sjednice Glavnog odbora na kojoj se očekuje potvrđivanje Milanovića za predsjedničkog kandidata SDP-a.

Milanović se, u dogovoru s Bernardićem, neće pojaviti na sjednici nego je stranačkim kolegama poručio da se vide u rujnu.

