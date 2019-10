Stigle satelitske snimke: Ponovno nisu ništa pokazale! 'Kapetanova obitelj je razočarana'

Današnje satelitske snimke područja Atlantskog oceana na kojem bi se mogli nalaziti pomorci s broda Burbon Rhode, na žalost, opet nisu ništa pokazale, kazao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić. Hrvatska i dalje ima angažiranih šest satelita, a sutra se očekuju nove snimke jer će putanja jednog proći preko tog područja.

Aktivna potraga za pomorcima s broda Bourbon Rhode kojim je zapovijedao Šibenčanin Dino Miškić danas je prešla u fazu aktivnog motrenja što znači da svi brodovi u prolazu promatraju i o onome što uoče obavještavaju Centar za traganje i spašavanje. Taj centar zahtjeva od svih brodova da pojačaju radarsko i vizualno motrenje i da obrate pažnju na sve uočeno.

Iako su mnogi ovih dana veliku pozornost polagali u zrakoplove, treba reći da je zbog udaljenosti, kao i zbog vremenskih uvjeta, i njihovo djelovanje ograničeno. U potrazi ukupno bilo 15 preleta.

Vojni zrakoplovi Falcon 50 iz Dakara, kojih 2500 kilometara od nesreće, letjeli su pet puta. Upravo zbog tako velike udaljenosti, preselili su zrakoplove na Zelenortske Otoke otkuda je udaljenost do havarije "samo" 1800 kilometara. No riječ je o avionima s ograničenom autonomijom, tako da su iznad područja brodoloma mogli letjeti između 30 i 50 minuta prije nego bi se morali na kopno po gorivo. Američki zrakoplovi C-130 Hercules iz Američkog centra za uragane polijetali su s Barbadosa te s Floride, a nad mjestom nesreće kružili su dva do tri sata.

Koliko je mjesto potonuća izolirano i daleko, govori i podatak da je francuskoj fregati Ventôse, koja je nosila helikopter Panther, trebao četiri dana plovidbe do mjesta nesreće. Francuzi ne otkrivaju luku otkuda je krenula, već samo vrijeme polaska - odmah iza ponoći 27. rujna. Najbližem plovilu, tankeru pod imenom Excellence do Bourbon Rhodea je trebalo 15 sati.

Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, danas je posjetio obitelj kapetana Miškića.

- Obitelj Miškić je, naravno, razočarana. Kao i svi mi, razočarani su postupkom Centra za traganje i spašavanje na Martinique. S druge strane, ne možemo kazati da to nije vijest koju nismo očekivali. Jučer smo poduzimali korake da to spriječimo. Nismo uspjeli nažalost u tome. Obitelj Miškić želi povećati šanse svome Dinu, ma koliko one male bile, i oni su svjesni da su s vremenom sve manje, ali žele svojim angažmanom povećati njegove šanse, i to rade uspješno, i to trebaju nastaviti raditi, njih optimizam nije napustio - rekao je Melvan za Dnevnik HRT-a.

Melvan kaže će brodovi od sada morati pojačati "vizualno motrenje i obratiti pažnju na sve uočeno".

- Organizirano traganje je završeno. Hoće li se oni sad pregrupirati i organizirano krenuti natrag prema svojim matičnim lukama, a da pritom obave nekakvu dodatnu potragu, to je najvjerojatnija opcija - zaključuje Melvan.

