SAD upozorio Izrael: 'Mirovne snage UN-a u Libanonu ne smiju biti dovedene u opasnost'

Sjedinjene Države ne žele da mirovne snage Ujedinjenih naroda u Libanonu budu dovedene u opasnost na bilo koji način, uključujući napade od strane Izraela, priopćio je u ponedjeljak State Department, dodajući da misija igra važnu ulogu u uspostavi sigurnosti u zemlji.

Glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller također je rekao da SAD ocjenjuje da su izraelske kopnene operacije u Libanonu do sada i dalje ograničene iako se činilo da su izraelske snage spremne proširiti kopnene napade na južni Libanon na godišnjicu rata u Gazi. Dodao je da je Washington jasno dao do znanja Izraelu da želi da se cestam do zračne luke u Beirutu i dalje može prometovati.

UN-ove privremene snage u Libanonu (UNIFIL) rekle su u priopćenju od nedjelje da su duboko zabrinute "nedavnim aktivnostima" Izraela u blizini položaja misije unutar Libanona. "Ne želimo vidjeti snage UNIFIL-a dovedene u opasnost na bilo koji način. One igraju važnu ulogu u uspostavi sigurnosti u Libanonu", rekao je Miller novinarima u ponedjeljak.

Vijeće sigurnosti ovlastilo je misiju da pomogne libanonskoj vojsci u održavanju područja slobodnim od oružja i naoružanog osoblja osim onih libanonske države. To je izazvalo napetosti s od Irana podržanim Hezbollahom, a koji kontrolira južni Libanon. Izraelska vojska zatražila je od UN-ovih mirovnih snaga prošli tjedan da se pripreme za premještanje više od pet kilometara od granice između Izraela i Libanona, poznate kao Plava linija, što je prije moguće, prenosi Reuters.

U četvrtak je UN-ov šef mirovnih snaga rekao da ostaju na mjestu i osiguravaju jedinu komunikacijsku vezu između vojski zemalja. Žarište rata sve se više pomiče sjeverno u Libanon gdje izraelske snage izmjenjuju vatru s Hezbollahom otkako je skupina koju podupire Iran lansirala projektile u znak podrške Hamasu u listopadu prošle godine.

Hezbolah je naredio borcima da ne gađaju izraelske snage u blizini UN-ovih baza mirovnih snaga u libanonskom pograničnom gradu Maroun al-Ras, izjavio je jedan od zapovjednika te skupine za libanonsku televiziju Al Mayadeen. U priopćenju je skupina optužila Izrael da koristi mirovne snage kao živi štit.

