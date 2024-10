Teška noć na Bliskom istoku: Hezbollah raketirao Izrael, IDF odgovorio silovitim udarima na Bejrut

Tijek događaja pratite uživo

8:17 - Izraelski predsjednik izjavio je da zemlja "i dalje trpi" godinu dana nakon napada Hamasa. "Prošla je godina otkako je život stao, nebo se zamračilo, a svi smo svjedočili monstruoznoj okrutnosti neprijatelja koji je htio uništiti židovski narod, državu Izrael i izraelsko društvo", rekao je Isaac Herzog uoči svoje trodnevne komemorativne turneje.

"Još uvijek smo u boli i tražimo prostor za nacionalnu žalost, za suze zbog strašne katastrofe koja nas je zadesila", dodao je. Također je obećao "ponovnu izgradnju i obnovu" Izraela, naglasivši da posao neće biti završen dok svi taoci ne budu oslobođeni.

8:15 - Libanonska državna novinska agencija izvještava o nekoliko zračnih napada jutros u dijelovima zemlje. Navodi se da je došlo do napada na periferiji Qsarnabe, na istoku Libanona, kao i do zračnog napada u zoru između južnih gradova Zrariye i Braiqah, piše BBC.

8:10 - Hezboll ahove rakete pogodile su Haifu, treći po veličini grad u Izraelu, priopćila je rano u ponedjeljak izraelska policija, a izraelski mediji izvijestili su da je 10 ljudi ozlijeđeno na sjeveru zemlje. Hezbollah je rekao da je gađao vojnu bazu južno od Haife projektilom "Fadi 1". Mediji izvješćuju da su dvije rakete pale na Haifu na mediteranskoj obali, a pet ih je palo na Tiberias, 65 km dalje.

The IDF says it is investigating after it failed to intercept a barrage of five rockets launched from Lebanon at Haifa this evening.



"Interception attempts were made," the IDF says, adding that several rocket impacts were identified in the area.



"The incident is being… https://t.co/70isVJKSyZ