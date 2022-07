SAD i Kina održali prve razgovore od listopada: 'Prenio sam zabrinutost zbog aktivnosti Pekinga prema Tajvanu'

Sjedinjene Američke Države i Kina održale su "konstruktivne" razgovore u subotu, rekao je šef američke diplomacije nakon neuobičajeno dugog sastanka čija je svrha bila da se spriječi da bilateralne napetosti izmaknu kontroli. Američki državni tajnik Antony Blinken i kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi održali su na indonezijskom otoku Baliju prve razgovore od listopada. Dvije sile intenzivirale su kontakte u trenutku kad je zapad fokusiran na rusku invaziju na Ukrajinu.

– Unatoč složenosti našeg odnosa, mogu s određenom sigurnošću reći da su naše delegacije današnje rasprave smatrale korisnima, iskrenima i konstruktivnima – rekao je Blinken nakon pet sati razgovora.

– Odnos Sjedinjenih Država i Kine ima velike posljedice za naše zemlje, ali i za svijet. Predani smo odgovornom upravljanju tim odnosom - tim nadmetanjem – rekao je Blinken i obećao da će zadržati otvorene kanale diplomacije s Pekingom. Sastanak, koji je obuhvaćao jutarnje razgovore pa radni ručak, bio je usredotočen na sprječavanje pretvaranja konkurencije u nenamjerne sukobe, ali i protivljenje Washingtona Pekingu u nizu pitanja, uključujući Tajvan i ljudska prava.

– Prenio sam duboku zabrinutost SAD-a zbog sve provokativnije retorike i aktivnosti Pekinga prema Tajvanu i vitalne važnosti održavanja mira i stabilnosti duž Tajvanskog tjesnaca – rekao je Blinken. Izrazio je zabrinutost zbog Ukrajine i pritiskao Wanga jer Peking prešutno podržava invaziju Moskve na svog susjeda i pozvao ga da se distancira od Rusije dan nakon što se najviši diplomat Kremlja suočio sa salvom zapadnih kritika na razgovorima skupine G20.

– Ovo je doista trenutak u kojem svi moramo ustati, kao što smo čuli od svake zemlje u G20, da osudimo agresiju i zahtijevamo, između ostalog, da Rusija omogući pristup hrani koja je zapela u Ukrajini – rekao je Blinken. Američki dužnosnici bili su oprezno optimistični oko kineskog stava o Ukrajini. Osuđuju njezinu retoričku potporu Rusiji, ali ne vide znakove da je Peking materijalno podupire.

Wang je novinarima prije početka sastanka rekao da kineski predsjednik Xi Jinping vjeruje u suradnju, kao i u "međusobno poštovanje" između najvećih svjetskih gospodarskih sila te da između njih mora postojati "normalna razmjena".

– Moramo raditi zajedno kako bismo osigurali da ovaj odnos nastavi napredovati pravim putem – rekao je Wang ispred američkih i kineskih zastava.

Umjereniji ton

Bio je to prvi sastanak Blinkena i Wanga licem u lice u nekoliko mjeseci, a očekuje se da će u narednim tjednima pripremiti virtualne razgovore Xija i američkog predsjednika Joea Bidena pošto obje sile pojačavaju angažman i ublažuju ton. Kineski državni medij Global Times, poznat po kritiziranju SAD-a, napisao je da je veća diplomacija "naglasila konsenzus dviju strana o izbjegavanju eskalacije sukoba". SAD se posljednjih godina postavlja oštrije prema Kini i Biden je uglavnom zadržao tvrdi pristup svog prethodnika Donalda Trumpa prema Pekingu kao prema nadmoćnom globalnom konkurentu Sjedinjenih Država. No Blinken je u nedavnom govoru jasno dao do znanja da SAD ne želi novi "hladni rat", ali je ponovno optužio Peking za genocid nad muslimanskim Ujgurima nakon razgovora u subotu.

Očekuje se da će Bidenova administracija uskoro ublažiti dio Trumpovih carina na kinesku robu, što je potez koji bi mogao ublažiti rastuću inflaciju koja je postala glavno političko pitanje u SAD-u. Očekuje se da će Xi, najmoćniji kineski čelnik već desetljećima, 'pročešljati' vanjskopolitički tim na Nacionalnom kongresu Komunističke partije kasnije ove godine. Craig Singleton, koji prati djelovanje Kine pri Zakladi za obranu demokracija sa sjedištem u Washingtonu, vjeruje da će Xi opet imenovati tehnokrate koji mogu raditi s Washingtonom.

– Razlog je jednostavan - kinesko gospodarstvo suočava se sa značajnim promjenama i čini se da su kineski političari skloniji priznanju da je kineska agresivna retorika polučila udarac – rekao je.