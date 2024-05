FOTO/VIDEO Strašna oluja poharala dio SAD-a, padala tuča veličine teniskih loptica: 'Sretni smo jer smo živi'

Najmanje 23 ljudi, među kojim ja četvero djece, poginulo je u pet američkih saveznih država, Texasu, Oklahomi, Arkansasu, Kentuckyju i Alabami nakon snažnog nevremena i tornada koje je pogodilo centralni dio Sjedinjenih Država prošloga vikenda. Grmljavinska nevremena i jaki vjetrovi nastavili su se i u ponedjeljak u značajnom dijelu sjeveroistoka.

Michael Gonzalez, koji živi u Valley Viewu u Teksasu, rekao je da je u subotu radio do kasno u noć kada ga je supruga došla upozoriti da se moraju skloniti. - Puhalo je kao ludo. Nismo stigli do skloništa za tornada pa sam čučnuo nad suprugom i čekao da prođe. Oboje smo jako sretni što smo živi jer sam na trenutak mislio da nećemo moći izdržati - ispričao je on.

Društvenim mrežama šire se snimke tuče koja je padala. Tuča je bila veličine teniskih loptica, a mnogi su na internetu komentirali da su s neba padale ledene bombe.

You need to be prepared in advance for all sorts of potential disasters. This is baseball sized hail in Texas. pic.twitter.com/EJSswNNH3n