VIDEO Pogledajte snimku pucnjave na Trumpa iz drugog kuta: Snajperist Tajne službe odmah reagirao, publika bježi u panici

U dramatičnom incidentu koji se dogodio danas na predizbornom skupu, bivši američki predsjednik Donald Trump pogođen je u uho u očiglednom pokušaju atentata. Tajna služba potvrdila je da je do napada došlo kada su ispaljeni "višestruki hici prema pozornici iz povišene pozicije izvan mjesta održavanja skupa".

Video snimci koji su se pojavili prikazuju snajpere i agente Tajne službe u akciji dok su pucnjevi odjekivali. Čim su čuli pucnjeve, pripadnici Tajne službe su odmah pojurili na pozornicu, okružili republikanskog kandidata i brzo ga odveli na sigurno. Dvojica naoružanih službenika također su viđena kako ciljaju napadača nakon što su se začuli pucnjevi na skupu. Napadač je ubrzo uhvaćen i neutraliziran od strane sigurnosnih službenika. Identitet i motiv napadača još uvijek nisu poznati.

Napad se dogodio ubrzo nakon što je Trump izašao na pozornicu na svom završnom predizbornom skupu. Sedamdesetosmogodišnji Trump je grimaseći stavio ruku na desno uho, a krv mu je ubrzo prekrila lice. Unatoč tome, Trump se okrenuo prema okupljenoj masi i nekoliko puta podigao šaku, dok su ga sigurnosni službenici okruživali, stvarajući prizor koji će zasigurno postati ikoničan. "Bio sam pogođen metkom koji je probio gornji dio mog desnog uha," kasnije je objavio Donald Trump na Truth Socialu. "Odmah sam znao da nešto nije u redu jer sam čuo zvižduk, pucnjeve, i odmah osjetio metak kako prolazi kroz kožu," izjavio je Trump.

Footage showing the Reaction of the U.S. Secret Service Counter-Sniper Team who Eliminated the Shooter, the Moment that Shots rang out at the Trump Campaign Rally in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/1ni7L1Makp