Evo kako je tekao pokušaj atentata na Trumpa: U trenutku napada govorio o migraciji, Tajna služba objavila detalje

Donald Trump je bio tek nekoliko minuta u svom govoru na mitingu u Butleru, Pennsylvania, u subotu navečer, kada su se začuli pucnjevi. Bivši predsjednik se brzo sakrio iza govornice dok su ga okružili agenti Tajne službe. Trump je "dobro" nakon što je odveden u lokalnu medicinsku ustanovu na pregled, rekao je glasnogovornik bivšeg predsjednika. Tajna služba SAD-a također je potvrdila da je Trump "siguran" te da aktivno istražuju što se dogodilo.

Evo kako se odvio ovaj dramatičan, povijesni trenutak. Bivši predsjednik je govorio o imigraciji i kritizirao administraciju predsjednika Bidena zbog upravljanja južnom granicom pred okupljenim pristašama na Butler Farm Show grounds u okrugu Butler neposredno prije nego što je scena postala nasilna. Trump je pokazivao na ekran na kojem su bile prikazane informacije koje je njegova kampanja pripremila o sigurnosti granica. "Ta strelica pokazuje najmanji broj ilegalnih imigracija u zabilježenoj povijesti naše zemlje, a onda je najgori predsjednik u povijesti naše zemlje preuzeo vlast, i pogledajte što se dogodilo s našom zemljom, vjerojatno 20 milijuna ljudi. I znate, taj grafikon je malo star, taj grafikon je star nekoliko mjeseci," rekao je Trump dok je pokazivao na ekran. "A ako želite stvarno vidjeti nešto, to je to, pogledajte što se dogodilo," rekao je Trump neposredno prije nego što su se čuli prvi pucnji, piše ABC News.

Trump je podigao ruku do desnog uha dok su se pucnji čuli, a zatim se brzo sagnuo iza svoje govornice dok su ga agenti Tajne službe – čuli su se kako viču "dolje!" na audio snimku s mikrofona – okružili. Neki u publici su vrištali dok su se dodatni pucnji čuli. Nakon otprilike minute, i nakon što je netko, vjerojatno agent, povikao da je napadač oboren, Trumpu je pomognuto da ustane, još uvijek okružen agentima Tajne službe.

Here is the latest information from our investigation. We are grateful to the Secret Service team and our law enforcement partners for their swift action. Our thoughts go out to the families affected by this tragedy. pic.twitter.com/E8FazqtUVZ