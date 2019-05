Ruža Tomašić: Ovako papa Franjo još jednom sudi Stepincu

Ovako papa Franjo još jednom sudi Stepincu, komentirala je danas hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić izjavu pape Franje novinaru Večernjeg lista da se još izučava povijest prije negoli će se kardinala Stepinca proglasiti svetim.

Siguran sam da ćemo uskoro svi slaviti i u Zagrebu i u Vatikanu proglašenje Alojzija Stepinca svetim, optimističniji je HRAST-ov Hrvoje Zekanović.

– Siguran sam da će Stepinac uskoro biti svet, da će biti proglašen svetim. Katolička crkva ima svoja pravila, ona ide polako sitnim koracima naprijed. Ja sam siguran da je i papa Franjo svjestan značaja Alojzija Stepinca hrvatskom narodu, njegovog doprinosa za Katoličku crkvu i čitavo čovječanstvo. Žao mi je što Srpska pravoslavna crkva i pojedinci iz srpske politike to ne uviđaju, ali i tamo su zapuhali malo drukčiji vjetrovi i siguran sam da ćemo uskoro svi slaviti i u Zagrebu i u Vatikanu proglašenje Alojzija Stepinca svetim – optimističan je Zekanović.

Ruža Tomašić kaže da je već slala upit papi zašto ne želi čuti istinu o Stepincu, odnosno zašto traži istinu na drugoj strani.

– Papa vrlo dobro zna tko je Irinej i da on nije onakav kakvim se želim prikazati. Oni su blagoslivljali tenkove i topove koji su išli na Hrvatsku. Jedan takav ne može biti svjedok. Papa ne želi čuti istinu ni od Židova koji su svjedočili o tome, o Stepincu koji nije išao u zatvor zato što su mislili da je dao ubijati ljude ili jer nije branio ljude, nego zato što nije htio da se hrvatska Crkva odvoji od Vatikana i to je bio najveći krimen Stepincu. Ovako papa Franjo još jednom sudi Stepincu. Zašto se katolici ne bi ne slagali s papom o ovoj temi? Mi koji smo čitali o kardinalu Stepincu znamo koliko je napravio, i Židovi to znaju. Prema mojem mišljenju, to je malo sramota – kritična je Tomašić.

Na komentar kako papa Franjo ima drukčije poruke i o migrantima, s kojima se oni ne slažu, Hrvoje Zekanović odgovara kako papine poruke nama često nisu shvatljive, ali i kako se mnogo njegovih izjava često pogrešno interpretira.

– Papa Franjo dolazi iz Latinske Amerike gdje je drukčiji mentalitet i neke njegove izjave nama često nisu shvatljive, no bez obzira na sve to, papa jest glavar Katoličke crkve – zaključuje Zekanović.

Mostov Nikola Grmoja naglašava kako Katolička crkva želi dobre odnose s Pravoslavnom crkvom.

– Za Pravoslavnu crkvu postoje određeni prijepori oko toga i papa vjerojatno pokušava uskladiti neke stavove s njom prije proglašenja Stepinca svetim. Isto tako rekao je da se radi o blaženiku kojemu se hrvatski narod već sada može moliti i da je riječ o čovjeku koji ima svoje krjeposti i vrijednosti – ocijenio je Grmoja.

Inače, podsjetimo, papa je jučer novinaru Večernjeg lista rekao da je Stepinac čovjek s vrlinama.

– To je Crkva izjavila time što ga je proglasila blaženim. Može ga se moliti. On je blažen. Ali u određenom trenutku procesa kanonizacije došlo se do nerazjašnjenih točaka. Riječ je o povijesnim točkama. I, ja koji trebam potpisati kanonizaciju s mojom odgovornošću molio sam, promišljao, tražio savjet i onda sam vidio da trebam tražiti pomoć Irineja (patrijarha Srpske pravoslavne crkve, pr. a.).

Irinej je veliki patrijarh. I Irinej mi je pomogao. Osnovali smo zajedno povijesnu komisiju. Radili smo zajedno. Jer, i Irineja i mene zanima jedino istina. Ne pogriješiti. Čemu služi jedna izjava o svetosti, ako nije jasna istina. Ne služi nikome. Znamo da je (Stepinac, op.a.) dobar čovjek, da je blaženik, ali da se učini ovaj korak, ja sam tražio pomoć Irineja da se učini istina. Izučava se. Najprije je osnovana komisija koja je dala svoje mišljenje. Ali sada se izučavaju druge točke. Produbljuju se neke točke kako bi istina bila jasna. Ja se ne plašim istine. Ne plašim se. Samo se plašim suda Božjeg – rekao je papa Franjo.

