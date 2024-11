Ruski čelnici optimistični: 'Trumpov povratak mogao bi obnoviti odnose sa SAD-om'

Utjecajni čelnik ruskog imovinskog fonda rekao je u srijedu da je pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima otvorila nove mogućnosti za obnovu odnosa Moskve i Washingtona. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine pokrenula je najveću konfrontaciju Moskve i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. kad su Sovjetski Savez i SAD bili blizu nuklearnog rata.

I ruski i američki diplomati smatraju da su odnosi između dviju najvećih svjetskih nuklearnih sila bili gori samo tijekom hladnog rata. Kirill Dmitrijev, izvršni direktor ruskog fonda za izravna ulaganja koji je u prošlosti komunicirao s Trumpovim timom, rekao je da je njegov tim osvojio predsjednički mandat i Senat "unatoč velikoj kampanji dezinformiranja usmjerenoj protiv njih".

"Njihova uvjerljiva pobjeda pokazuje da su obični Amerikanci umorni od neviđenih laži, nesposobnosti i zlobe Bidenove administracije", rekao je Dmitrijev. "Ovo otvara nove mogućnosti za obnovu odnosa Rusije i Sjedinjenih Država", rekao je. Republikanac Trump proglasio je pobjedu nakon što je Fox News projicirao da je pobijedio demokratkinju Kamalu Harris , što predstavlja zapanjujući politički povratak četiri godine nakon što je napustio Bijelu kuću.

Uoči izbora, ruski dužnosnici od predsjednika Vladimira Putina naniže rekli su da Moskvi nije važno tko će osvojiti Bijelu kuću, iako je izvještavanje ruskih državnih medija bilo povoljnije za Trumpa. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da bi Trumpova pobjeda vjerojatno predstavljala lošu vijest za Ukrajinu, ali da nije jasno koliko će Trump moći smanjiti američko financiranje rata.

"Trump ima jednu korisnu kvalitetu za nas: kao poslovni čovjek do srži, on smrtno ne voli trošiti novac na razne privjeske i glupe privjeske - saveznike, na loše dobrotvorne projekte i na proždrljive međunarodne organizacije", objavio je Medvedev, sada viši sigurnosni dužnosnik, na svom službenom Telegram profilu. Dodao je da ukrajinske vlasti pripadaju kategoriji ljudi na koje Trump vjerojatno ne želi potrošiti previše novca. "Pitanje je koliko će Trump biti prisiljen doprinijeti ratu. On je tvrdoglav, ali sustav je jači", rekao je Medvedev.

