Rumunjsku pogodio snažan potres magnitude 5,5

U ponedjeljak, 16. rujna, zabilježen je potres magnitude 5,5 u Rumunjskoj. Potres se dogodio 57 kilometara sjeverozapadno od grada Buzăua, koji broji oko 130.000 stanovnika, i 17 kilometara sjeveroistočno od Nehoia, manjeg grada s oko 11.300 stanovnika.

Dubina potresa bila je 137 kilometara, a u trenutku udara lokalno vrijeme bilo je 17:40, odnosno 16:40 po našem vremenu. Tamošnji mediji za sada ne izvještavaju o većoj materijalnoj šteti ili stradalim osobama.

