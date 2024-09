'Nema nade da će kiša prestati': Katastrofične poplave u Rumunjskoj, izvanredno stanje u više europskih gradova

Četiri osobe poginule su u subotu u oluji Boris u Rumunjskoj, dok su jake kiše izazvale poplave u nekoliko zemalja srednje i istočne Europe. Rumunjska služba za spašavanje objavila je da je pronašla tijela četiri osobe u regiji Galati na jugoistoku zemlje gdje je pogođeno 5000 domova.

„Zbog obilnih oborina došlo je do poplava“, a u cijeloj zemlji spašeno je ukupno 19 mjesta i stotine ljudi, priopćila je služba za spašavanje. Vojska je poslala deset čamaca za spašavanje kako bi došli do stanovnika zarobljenih u selu Pechei koje je posebno pogođeno. Postavljaju se kampovi za smještaj ljudi koji su zbog nabujale vode pobjegli iz domova.

"Katastrofa iznimnih razmjera"

U selu Slobozia Conachi poplavljeno je sedam stotina kuća, a gradonačelnik Emil Dragomir rekao je u intervjuu za lokalnu televiziju da se radi o „katastrofi iznimnih razmjera". „Imali smo već poplave prije 11 godina, ali nije bilo tako strašno“, dodao je dok glavna lica podsjeća na bujicu.

