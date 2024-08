Rujan na vratima, a vrućine kao u srpnju: Toplinski val i dalje traje, temperature za vikend do 36°C

Bit će pretežno sunčano i vruće, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu ujutro burin, danju mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura većinom od 31 do 36 stupnjeva Celzijusovih. Cijeli Jadran ove je subote pod narančastim meteoalarmom zbog toplinskog vala i iznimno visokih temperatura, koje na dijelovima neće ići ispod 26°C. Na jugu Dalmacije očekuje se i jak vjetar. Slično se vrijeme očekuje i u nedjelju.

''Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro burin, danju zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C'', najavljuje DHMZ do kraja vikenda.

- Vrućina na kopnu neće popustiti ni u prvim danima rujna. Dnevna temperatura zraka bit će osjetno viša od prosječnih 23 do 28 °C, primjerenija sredini ljeta, a ne prvim danima rujna. Osvježenje u obliku pljuska najizglednije je u ponedjeljak u gorskoj Hrvatskoj - prognozirala je meteorologinja Tomislava Hojsak za HRT.



I na Jadranu će početak rujna proteći sunčano uz tople i vrlo tople noći i dnevnu iznadprosječnu vrućinu, zbog koje će i dalje na snazi biti upozorenje na utjecaj vrućine na zdravlje, najavila je. Mala vjerojatnost za pljusak postoji u nedjelju i ponedjeljak, osobito u unutrašnjosti Istre i na krajnjem jugu.

Temperatura mora nastavlja i danas biti iznimno visoka, zbog toplinskog vala koji na obali traje cijeli tjedan. U Splitu je jutros tako izmjereno 26°C u moru, u Puli stupanj više, dok je najhladnije bilo u 8 sati u moru oko Krka - 23.6°C.

