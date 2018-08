Ručno izrađujem bicikle, napravio sam prvi, drugi i nisam se mogao zaustaviti

Od najranijih dana života Dinku Gladu, mladiću iz Batrine, sela nedaleko od Slavonskog Broda, bicikli su bili jedna od najdražih igračaka, a kasnije i prijevoznih sredstava. Kako su godine odmicale, ta je ljubav rasla i prerastala u nešto više.

Glad je danas 34-godišnji diplomirani pravnik, zaposlen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji ima jedinstven hobi. Naime, on se već šest godina bavi preradom bicikala koje povezuje s retro pričom. Naziva ih “Retrolution cycles”, a može ih se pronaći na društvenim mrežama.

– Počeo sam sasvim slučajno. Godinama sam puno kilometara godišnje prelazio na biciklu, ali nisam imao nikakav bicikl kojim bih otišao do trgovine ili na kavu. Tako sam odlučio jedan stari bicikl preraditi za te potrebe. Svidjelo mi se, a i reakcije ljudi koji su ga vidjeli bile su odlične. Potom je došao na red drugi, pa treći i više se nisam mogao zaustaviti – kaže nam Glad dok nam pokazuje svoju “ergelu” ručno prerađenih i unikatnih bicikala koje ima kod kuće.

Mala remek-djela

Počeci su, kao i u svakom poslu, bili teški, ali mu je puno pomagalo to što je odmalena često u obiteljskoj radionici radio oko bicikala. Na početku su to bili osnovni radovi, zakrpe guma i slično da bi s vremenom sve više napredovao. Sve to što je naučio kasnije je još usavršio tako da je Glad danas jedan od rijetkih Hrvata koji se bavi preradom bicikala.

Kaže kako je u nekim zemljama Europe, poput Njemačke, Austrije i skandinavskih zemalja, te SAD-u prerada bicikala prilično raširen i dobro plaćen posao za razliku od hrvatskih prilika. Njegova radionica, koja se nalazi u jednoj prostoriji stare obiteljske kuće u dvorištu, nema nikakvih posebnih alata, ali ipak je postala mjesto gdje se stvaraju unikatni bicikli koji se danas voze širom Hrvatske i u inozemstvu. Pri tome sve radove na biciklu obavlja ručno i sam što dodatno otežava cijeli postupak, ali i donosi posebno zadovoljstvo kada je posao gotov.

Foto: Privatni album

– Nekada radim neke lakše prerade, a nekada pak detaljnu preradu kada bicikl dobije sasvim novi i drugačiji izgled. Bicikl prilikom takvih prerada rastavim do najmanjih i najsitnijih djelića. Sve to kasnije čistim, sređujem, sastavljam, vraćam na mjesto, dograđujem, prerađujem…Nema nijednoga djelića na biciklima koji mi ne prođe kroz ruke. To mi je postao omiljeni hobi u slobodno vrijeme i moj svojevrsni ispušni ventil od posla, obveza i stresa koji donosi svakodnevni život. Jednostavno uživam u tome – kaže nam Glad.

Pri tome su njegovi bicikli prava unikatna remek-djela. Objašnjava nam kako je moguće da se prilikom dogovora s naručiteljem dogovori i u kojem smjeru da ide prerada bicikla. Tako je moguće da prerada ide po želji Glada ili pak u dogovoru, što on najviše voli jer se tada dobije najbolji proizvod. Na taj način dozna za što će se bicikl koristiti, koje su navike i želje naručitelja, što vole i sl. Sve se te informacije kao mozaik sklapaju u sliku koja se potom realizira u radionici u Batrini.

Foto: Privatni album

Pri tome njegovi bicikli imaju i nekakvu svoju priču. Tako je napravio bicikl M.A.S.H. prema poznatoj TV seriji i knjizi. Na njemu se vidi natpis M.A.S.H., znak Crvenoga križa, dijelovi vojne opreme, široke gume i slično te bi se bez ikakvih problema mogao koristiti i u samoj originalnoj seriji.

Izrade po narudžbi

Napravio je i njemački bicikl otprije nekoliko desetljeća. Na njemu su dvostruke vile na prednjem kotaču, svjetlo s BMW-ova motora… Najstariji bicikl koji je prošao kroz njegovu radionicu je iz 1914. godine. Rađen je po narudžbi jednoga kafića gdje je i danas na zidu kao ukras iako je funkcionalan i može se voziti. Priča o njegovim biciklima raširila se nadaleko pa su neki od njih korišteni i za potrebe raznih snimanja, u reklamnim kampanjama i za slične potrebe.

Foto: Ivica Galoić/Pixsell

– Prerada bicikala ovisi o zahtjevima i željama. Može trajati od dva tjedna pa i do dva ili tri mjeseca. Sve ovisi najviše o dijelovima koje je često vrlo teško nabaviti. Od dijelova koristim one koje mogu kupiti u prodavaonicama kao i one koje naručujem iz Hrvatske i inozemstva. Najdraži su mi ipak dijelovi koje nalazim po raznim buvljacima. Oni su često i kvalitetniji nego ovi novi, a uz to biciklu daju i određenu dozu originalnosti što je iznimno važno – kaže Glad.

Dodaje kako je nekada iznimno teško doći do nekih dijelova koje imaju samo kolekcionari. Često i zahtjevi naručitelja znaju biti takvi da ih je teško ili gotovo nemoguće ostvariti. Stoga neke mora naručivati i iz SAD-a gdje je ova scena veoma raširena i popularna. Tijekom godina rada stekao je i brojna nova znanja i vještine pa tako danas obavlja i kožarske radove na sjedalima, lakira metalne dijelove…

Foto: Privatni album

U zadnje vrijeme usavršava i vještinu izrade drvenih blatobrana koje pravi od punoga drveta. Savija ih na pari i, kako kaže, pokazali su se jako dobrima. Kako bi prezentirao svoje gotove proizvode, Glad je sudjelovao i na nekoliko sajmova gdje su njegovi bicikli izazvali veliki interes ljudi. U šest godina rada Glad je prepravio više od 30 bicikala od kojih se većina već vozi po prometnicama širom Hrvatske i Europe. Prerada bicikala kreće se od 2000 kuna pa naviše, ovisno o zahtjevnosti radova i dijelovima koji se ugrađuju.

– Bicikl danas možete kupiti bilo gdje, ali to su bicikli kojih se zasitite za nekoliko dana i više vam nisu interesantni. Ovako prerađeni bicikli ručno su rađeni, unikatni, teško ih se nabavlja i samim time su nešto posebno. Toliko su posebni da ih se i ne krade jer nema smisla s obzirom na to da su unikati i odmah bi ih se našlo. I njihovi dijelovi teško se mogu za bilo što iskoristiti. Oni su zapravo zaštita sami sebi – ističe Glad.

Foto: Ivica Galoić/Pixsell

Dodaje i kako naručitelji takvih bicikala ne kriju zadovoljstvo kada preuzmu gotov proizvod. Kaže kako do sada pri isporuci gotovih bicikala nije naišao na njihova kisela lica, nego su oni uvijek bili oduševljeni krajnjim proizvodom. Neki od njih su se odselili, a svoje bicikle, koje je za njih preradio, ponijeli su sa sobom.

– To mi je jedan od najvećih komplimenata i pokazuje da sam na dobrom putu. U planu imam i razne druge projekte vezane za preradu bicikala, ali još ću vidjeti u kom ću smjeru ići. Prerada ne može biti masovan posao i da se radi kao na traci. To onda nije to i ne bi mi predstavljalo zadovoljstvo i više ne bi bilo hobi, nego obveza. Za sada ih se može vidjeti na društvenim mrežama, a planiram u budućnosti započeti i s video prijenosima priča iz radionice vezanih za bicikle. Tu bi zainteresirani pronašli razne priče, savjete i sve drugo vezano za preradu i servisiranje bicikala – zaključio je Glad.

