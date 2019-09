Roditelji maloljetnih mladenaca uvjetno osuđeni jer su im dogovorili brak

Kako izgleda kada se običajno romsko pravo sudari s hrvatskim zakonom, moglo se vidjeti jučer na zagrebačkom Županijskom sudu gdje je nepravomoćnom presudom okončan postupak koji se vodio protiv dvije romske obitelji, čija su maloljetna djeca završila u dogovorenom braku. Odnosno braku, kojeg su im, sukladno stoljetnoj i običajnoj tradiciji Roma dogovorili roditelji. Pa su se roditelji djevojke, koja je u trenutku udaje imala 14 i pol godina te roditelji također maloljetnog mladića našli na optuženičkoj klupi zbog optužbe za trgovinu ljudima. Mladić je bio optužen za spolni odnos s maloljetnom osobom.

Prema optužnici, roditelji djevojke, Sedat A. i Slobodanka A. te roditelji mladića Emrija S. i Fikrija S. teretili su se da su brak između svoje djece dogovorili te da je djevojka mladićevoj obitelji prodana za 6000 eura. Mladić se teretio da je u kolovozu 2014., nakon što je njegova maloljetna mladenka stigla u njegovu kuću s njom stupio u spolne odnose.

U nekom trenutku je pobjegla i vratila se svojoj obitelji. Za tu točku optužnice svi su nepravomoćno oslobođeni jer nije dokazano da se radi o trgovini ljudima. No roditelji i djevojke i mladića, nepravomoćno su osuđeni na identične uvjetne kazne zbog omogućavanja maloljetnim osobama da žive u izvanbračnoj zajednici. Svima im je izrečena uvjetna kazna zatvora od 11 mjeseci uz rok kušnje od tri godine.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, sudac Tomislav Juriša kazao je kako je nesporno bilo da je dvoje maloljetnika završilo u dogovorenom braku.

- Trgovina ljudima nije dokazana što proizlazi iz iskaza svjedoka i optuženika koji su ovdje saslušani. To što su obje obitelji skupljale novac za svadbu nije ništa neobično jer to rade sve obitelji koje pripremaju svadbu. Iz dokaznog postupka proizlazi da nije ispunjen osnovni element kaznenog djela trgovine ljudima jer nije bilo ni prisilnog rada ni prisilnog braka. Maloljetnica je tijekom istrage iskazivala da je bila prisiljena na brak, no tijekom suđenja je promijenila iskaz pri čemu je, po stavu suda, dala logično obrazloženje. Kazala je da je tada bila jako mlada, te da se sada smije onome što je govorila. Rekla je da se u to vrijeme jedino htjela vratiti svojoj primarnoj obitelji te da je to razlog zašto je pobjegla - kazao je sudac Juriša.

No iako sud nije smatrao da je riječ o trgovini ljudima, roditelje je ipak osudio jer su maloljetnicima omogućili da žive u izvanbračnoj zajednici.

- Svi su znali koliko ona ima godina, a svojim su postupcima omogućili tu zajednicu. U romskoj zajednici stoljetna je tradicija da se brakovi sklapaju u ranoj dobi, pa je ova odluka možda u kontradikciji s tim. No to ne ekskulpira optuženike jer takvo postupanje nije u skladu s hrvatskim zakonima koje Romi, kao i svi drugi koji žive u RH moraju poštivati. U Hrvatskoj su brakovi među djecom neprihvatljivi - kazao je sudac.

Optuženima je olakotnim cijenjeno to što su Romi koji su se pridržavali svoje tradicije, kao i to što su neosuđivani.

