Razotkrili kriminalnu skupina koja je prokrijumčarila 700 imigranata i sudjelovala u 15 incidenata

Bugarska policija, uz pomoć Europola, prije nekoliko dana razotkrila je kriminalnu skupinu koja se sumnjiči da je preko tursko-bugarske granice prokrijumčarila najmanje 700 ilegalnih imigranata. Uhićeno je osam pripadnika te kriminale skupine koja je bilo dobro organizirana, a ilegalne imigrante su krijumčarili iz Turske preko Srbije i Bugarske, dalje u zapadnu Europu. U istragu su bile uključene i grčka i rumunjska policija koje su istraživale kriminalne mreže koje Bugarsku koriste kao tranzitnu zemlju.

Osim što je uhićeno osam osoba, pretraženo je 11 lokacija, a zaplijenjen je novac, dokumenti te knjiga koja je zapravo bila knjigovodstvo Hawala sustava prijenosa novca. Riječ je o načinu prijenosa novca koji se bazira na tradiciji i časti, i odvija se preko neke vrste posrednika i to tako da se novac zapravo fizički ne miče, no na koncu dođe do onoga kome je prvotno bio namijenjen. Inače prilikom pretraga 11 lokacija nađen je i jedan Rumunj za koje se nakon identifikacije ispostavilo da ga traži austrijska policija.

Istraga je počela 2023. kada su istražitelji u Bugarskoj našli ilegalne imigrante koje je krijumčarila kriminala skupina koja je sada otkrivena. A istražiteljima je bila zanimljiva jer su njezini članovi sudjelovali u raznim incidentima, koji su uključivali bjegove pred policijom, prevrtanje kombija, pogiblje ilegalnih imigranata.... Do sada je utvrđeno da je bilo najmanje 15 incidenata u kojima su sudjelovali članovi spomenute kriminalne skupine, a sumnja se da su prokrijumčarili najmanje 700 osoba. Sumnja se da im je vođa Sirijac koji je koordinirao krijumčarenje ljudi te je održavao veze s odgovornim osobama unutar skupine u Turskoj, Grčkoj i u drugim zemljama diljem te rute.

Skupina je radila na sljedeći način: prvo bi osigurali transport ilegalnim migrantima od tursko - bugarske granice do smještaja u Sofiji. Tamo bi ilegalni imigranti bili kratko smješteni, nakon čega bi bili prevezeni na bugarsko-srbijansku granicu. Za taj put, ilegalni migranti su preko sustava Hawala plaćali između 3000 i 5000 eura po osobi i to prije no što bi došli na granicu između Turske i Bugarske, a prije toga su morali uplatiti značajne depozite. Kada bi osobi koja je u Istanbula bila zadužena za uplate preko Hawala sustava, uplatili što su trebali, turski članovi kriminalne skupine bi ih prokrijumčarili do Bugarske. Kada bi došli na teritorij Bugarske, pokupili ih vozači, odvezli do Sofije, a vozači su bili državljani Bugarske, Sirije i Rumunjske. Prevozili su ih u različitim vozilima, automobilima i kamionima. U jednom slučaju prevozili su 150 ilegalnih migranata u kamionu, a u tom slučaju vozača je vozio prebrzo kako bi izbjegao policijske kontrole, čime je ugrozio živote ilegalnih migranata.

