Kako izgleda život nakon uvođenja kontrole na njemačkoj granici? 'Postajemo nepredvidljivi za kriminalce'

Iako su policijske kontrole na njemačkoj granici s Poljskom, Češkom, Austrijom i Švicarskom već nešto normalno, od ponedjelja 16. rujna tom popisu zemalja pridružile su se Francuska, Belgija, Luksemburg, Nizozemska i Danska. Najavljeno je kako bi kontrole trebale trajati najmanje šest mjeseci, do sredine ožujka sljedeće godine.

"Želimo dalje smanjiti neregularnu migraciju, zaustavimo krijumčare, kriminalce i identificiramo i zaustavimo islamiste u ranoj fazi radikalizacije", izjavila je ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser. Njemačka ima više od 3.800 kilometara granica, a na krajnjem zapadu se nalazi tromeđa s Belgijom i Nizozemskom, kamo se zaputila ekipa DW kako bi izvidjela stanje. Regija oko Aachena je desetljećima srastala u jednu cjelinu. Granični i kontrolni sustavi odavno više ne postoje, a brojni ceste povezuju gradove i sela u pograničnoj regiji. Vjeruje se kako u tromeđi te tri europske zemlje žive Nijemci, koji rade u jednoj, a primjerice žive u drugoj zemlju. Posve je normalno otići u kupovinu u susjednu zemlju.

Tako bi trebalo i ostati, ističe David Specks, glasnogovornik inspekcije savezne policije Aachena. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova u Berlinu naredilo je kontrole koje su, kako se navodi, "ciljane, prilagođene situaciji, fleksibilne kada se radi o mjestu i vremenu", a ne "široko rasprostranjene". Njemačka policija sjedi točno na granici u policijskim kolima i promatraju promet. U slučaju da im neko vozilo koje djeluje sumnjivo, otprate ga do odmorišta gdje ga policija okruži sa svih strana. Putnici moraju pokazati osobne dokumente, pregledavaju se prtljažnici i utovarne površine. Isto onako brzo kao što se pozicionirala, policija se može i povući i uspostaviti kontrolu na drugom mjestu.

Granična policija je ta koja određuje gdje će se vršiti provjerene. Naime, manji putevi se privremeno nadgledaju, dok biciklističke staze gotovo nikada. Razlog za nasumične provjere je primarno kadrovski. Naime, kako bi se danonoćno mogli kontrolirati najvažnije granične prijelaze samo u regiji Aachena treba oko 900 policajaca, izračuni su policijskog sindikata. Inspekcija savezne policije Aachena trenutno ima oko 330 policajaca. Međutim, ona je odgovorna za dio granice koji se proteže više od 200 kilometara od Aachena prema jugu koja uključuje i 44 željezničke stanice i tri aerodroma. Sa sadašnjim brojem policajaca ne bi bile moguće obuhvatne granične kontrole, kakve zahtijevaju oporbeni demokršćani. Aachen je, doduše, dobio pojačanje. Specks ne želi otkriti o kolikom broju ljudi se radi, ali kaže da je dovoljno da se poveća pritisak.

"Sada možemo biti u uniformi, ali i u civilu i jednostavno možemo izvršiti više provjera i postanemo nepredvidljiviji za kriminalce“, kaže Specks. Kontrole su nepredvidive i za ljude koji žive u pograničnom području što potiče strahove, posebno u vezi s gužvama u prometu i čekanjem satima na granici. "Pazimo na prekogranični promet i trudimo se da probleme za stanovnike svedemo na minimum“, obećava šef savezne policije Aachena Richard Köster sugrađanima, navodi DW.

FOTO Policijski psi i duge cijevi: Ovako sada izgleda prelazak njemačke granice

Reakcije susjednih zemalja na granične kontrole

Ministarica unutrašnjih poslova Faeser je obećala da će kontrole imati što manje utjecaja na lokalne putnike, trgovinu i poslovanje. Na istoku i jugu Njemačke pokazalo se da to tako i funkcionira. „Ove kontrole omogućavaju efikasno odbijanje ilegalnih migranta, više od 30.000 samo od listopada 2023. Uz to, za petinu manje zahtjeva za azil i za petinu više deportacija", izjavila je. Međutim, susjedne zemlje nisu baš sretne zbog novog smjera Njemačke. U Šengenskom prostoru kontrole su zapravo predviđene samo na vanjskim granicama EU-a.

Nakon prvog dana, savezna policija u Aachenu je zadovoljna. Uhvaćeno je nekoliko ljudi kojima nije dozvoljeno da uđu u zemlju, izdate su im zabrane ulaska. Zar ti ljudi ne mogu jednostavno otići na manje granične prijelaze i tamo uđu u Njemačku? Glasnogovornik savezne policije David Specks samo sliježe ramenima. To je uvijek „igra mačke i miša", kaže on. To se sigurno neće promijeniti.