Ratko Mladić pao u nesvijest i ozlijedio glavu: Hitno je prebačen u civilnu bolnicu

Ratko Mladić, osuđeni ratni zločinac koji kaznu služi u nizozemskom Haagu, hitno je prebačen u civilnu bolnicu nakon što je izgubio svijest i pao te povrijedio glavu. Informaciju o njegovoj ozljedi potvrdio je njegov sin Darko Mladić, prenosi Kurir, nakon što je stigao u Nizozemsku kako bi posjetio oca, ali mu je javljeno da je ozlijeđen.

- Rekli su nam da je doživio taj pad i veliki udarac u glavu nakon što se onesvijestio stojeći i pao. Onda su ga, valjda, pokupili. Rekli su nam da ne dolazimo u posjetu. Onda smo otišli u tu civilnu bolnicu da ga vidimo - kazao je Darko. Ratko Mladić inače se od travnja nalazi u bolnici zbog nemogućnosti kretanja, a iako je bio pri svijesti, nije znao kasnije objasniti kako je pao.

- Tu je bio u pritvoru dva dana pa vraćen. Stanje se nije promijenilo u smislu da je vezan za krevet i jako je osjetljiv - dodao je. Njegovo stanje je i dalje jako loše, dodaje sin Darko, a trenutno probleme stvaraju i njegovi bubrezi jer su prestali raditi.

- Potpuno nam je jasno, što se tiče otkazivanja bubrega u travnju, zbog čega je završio u bolnici i u životnoj opasnosti, da su za to krivi njihovi liječnici u Haagu, iako oni to niječu . To se dogodilo zbog njihove greške, a ne iz neobjašnjivih razloga, kako kažu njihovi liječnici, ali je jasno da se nije računalo na gubitak tekućine - krivi sin Darko liječnike.

