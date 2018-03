Rat još nije gotov: Kako je Plenković dobio prvu bitku oko Istanbulske

U ratu oko Istanbulske konvencije premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković uvjerljivo je dobio prvu bitku. U četvrtak, kada se odlučivalo o ratifikaciji, na sjednici Vlade bili su svi njegovi ministri i svi su odreda digli ruku za Istanbulsku. Štoviše, u prilog Konvenciji na sjednici su govorili i neki koji su prije imali rezerve, poput potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića.

To što nitko od ministara nije digao ruku protiv Konvencije, čak ni ostao suzdržan, nije posebno iznenađenje, budući da bi im drukčije glasovanje donijelo definitivan kraj ministarske karijere. Dovoljno je sjetiti se kako su prošli mostovci kada su u Vladi odbili podržati ministra financija Zdravka Marića.

Osim boda koji je upisao u Vladi, Plenkovićev “score” pojačava i činjenica da je Istanbulska neočekivano izazvala pomutnju u redovima najveće oporbene stranke. Umjesto da “zakuca” na temi koju forsira više od godinu dana, SDP si je u finišu uspio zadati autogol najavom da neće podržati ratifikaciju budu li je pratile ikakve interpretativne izjave.

Autogol SDP-a

Zatim su se SDP-ovci predomislili i objavili da će podržati ratifikaciju iako zakon koji je predložila Vlada sadrži takvu izjavu i pritom optužili novinare da su sve krivo prenijeli. Usput se još jednom pokazalo i da mnogi SDP-ovi zastupnici nisu spremni slijediti upute vrha stranke, što je dodatni udarac za ionako slabašnu stranku.

Takvi SDP-ovi potezi još su jedan pokazatelj HDZ-ovim partnerima da u ovom trenu nemaju alternativu koaliciji s HDZ-om, što dodatno učvršćuje njihovu potporu Vladi u času kada oporba traži glavu potpredsjednice Martine Dalić.

Plenković tako u utrci za Istanbulsku sve svoje protivnike za sada drži daleko iza sebe, no do konačne pobjede čeka ga još nekoliko važnih izazova.

Za Plenkovića je ključno kako će se po pitanju ratifikacije Istanbulske postaviti HDZ-ovi zastupnici u Saboru. Iako nema nikakve sumnje da će velika većina njih dići ruku za Konvenciju, čak i ako se intimno s njom ne slažu. Jednostavno, riječ je o pitanju koje politički snažno podupire predsjednik njihove stranke, koji je ujedno premijer, i snažniji otpor na takvom pitanju mogao bi se protumačiti kao udar na vlastitu Vladu.

Ipak, nezanemariv broj HDZ-ovaca i dalje je protiv Konvencije. Vidjelo se to na ovotjednoj sjednici Predsjedništva HDZ-a, gdje je Plenković za Konvenciju dobio potporu većine, no nije zanemariva činjenica da su među šestero članova koji su glasovali protiv bili Plenkovićev zamjenik Milijan Brkić, međunarodni tajnik Miro Kovač, politički tajnik Davor Ivo Stier i potpredsjednica stranke Ivana Maletić. Svima njima dana je uputa da do daljnjega javno ne komentiraju događanja oko Istanbulske, čega se uglavnom i drže.

To se, međutim, ne može reći i za neke HDZ-ove saborske zastupnike, poput Steve Culeja. On je, doduše, svojom izjavom o “lezbokomunisticama” koje tobože guraju Istanbulsku više odmogao nego pomogao protivnicima ratifikacije, no očito je da ima čvrstu namjeru glasovati protiv Konvencije i da ga odluke stranačkih tijela i Vlade nisu previše impresionirale.

Slično se da iščitati i iz istupa Ivana Ćelića, HDZ-ovca koji je jučer u Saboru napao koalicijskog partnera Milorada Pupovca zbog naslovnice Novosti, koja protivnike Istanbulske nazina “rodom luđaka”.

Sve to govori da je HDZ oko Istanbulske i dalje izuzetno naelektriziran i da je pitanje hoće li uroditi plodom napori Plenkovićevih suradnika da “skeptike” uvjere da je riječ o dobrom i poželjnom dokumentu koji treba ratificirati. Za Plenkovića je vrlo važno da broj onih koji će u Saboru dignuti ruku protiv svede na najmanju moguću mjeru (u samom HDZ-u nadaju se da će ih biti manje od 10). Zbog toga vjerojatno i ne želi pristati na ideju da bi HDZ trebao odustati od stranačke stege i zastupnicima dopustiti da glasuju po savjesti.

Uspjeli u Litvi, Bugarskoj...

U tom kontekstu, velik izazov premijeru bit će i današnji prosvjed inicijative “Hrvatska protiv Istanbulske konvencije”, koji pred HDZ-om priprema dio braniteljskih i konzervativnih udruga potpomognutih Crkvom.

Riječ je o dobro organiziranoj skupini koja se do sada iskazala u, primjerice, “Hodu za život”, maršu u kojem je prošle godine u Zagrebu i Splitu okupila tisuće.

Sada ima i neposredan povod – ratifikaciju omražene im Istanbulske, a najavila je da će na prosvjed dovesti ljude iz svih krajeva Hrvatske. Kratkoročni im je cilj zaustaviti ratifikaciju, što su slične skupine uspjele u Litvi, Bugarskoj i Slovačkoj, dok u Rumunjskoj traže istupanje iz Istanbulske konvencije.

Dugoročno, žele zadržati i po mogućnosti ojačati utjecaj u društvu, ali i u samom HDZ-u, što je upravo suprotno Plenkovićevim naporima da HDZ transformira u modernu demokršćansku stranku, po uzoru na sestrinski CDU.