Raskol u DP-u nije poljuljao HDZ-ovu većinu

Prvo saborsko glasanje nakon ljetne stanke u petak je pokazalo kako raskol u Domovinskom pokretu nije poljuljao parlamentarnu većinu. Iako su početkom rujna neki među njima najavili prelazak u oporbu, odbjegli DP-ovci koji su se okupili oko Marija Radića i najavljuju osnivanje nove stranke, barem zasad, ostaju u redovima vladajućih. Da je tomu tako, svjedoči potpora koju su izvješću premijera Andreja Plenkovića o ovogodišnjim sastancima Europskog vijeća dali zasad jedini zastupnici Radićeve skupine Krešimir Čabaj i Igor Peternel, koji je ranije prijetio prelaskom u oporbu, nezadovoljan unutarstranačkim izbornim procesom na rubu zakona, u kojem je Ivan Penava u potpunosti ovladao DP-om.

Plenkovićeva većina u Saboru tako je ostala netaknuta, a možda se čak i povećala za jednu ruku, s obzirom na to da je potporu spomenutom izvješću dao i Loris Peršurić, IDS-ov zastupnik koji, za razliku od predsjednika svoje stranke Dalibora Pausa, posljednjih dana prilično aktivno hvali Vladu. Peršurić se, za razliku od svojih stranačkih drugova, zasad ne uključuje ni u akciju kojom stranka prikuplja potpise za ukidanje tunelarine kroz Učku, što sve pridonosi nagađanjima da se radi o novom Plenkovićevu “žetončiću”.

Pokažu li se ta nagađanja točnima, saborska će oporba ubuduće biti u dodatnom minusu u odnosu na vladajuće, a potencijalna nastojanja da se okupi kritična masa protiv HDZ-ove Vlade manje izglednima čini i ono što se dogodilo nakon što je iz Sabora odlučio otići Dražan Dizdar.

Ovaj zastupnik stranke Pravo i Pravda do zastupničkog je mandata došao kao zamjena za Mislava Kolakušića, koji se mandata odrekao zbog nespojivosti s funkcijom eurozastupnika, koju je u to vrijeme još obnašao. Kolakušić se sada želi vratiti u Sabor, no Mandatno-imunitetno povjerenstvo to mu ne dopušta, jer mandat nije stavio u mirovanje, nego je podnio ostavku, što mu kao eurozastupniku i jest bila jedina zakonska mogućnost. A kako na koalicijskoj listi s koje je izabran nije bilo drugih kandidata iz PiP-a osim njega i Dizdara, MIP je zaključio da Dizdara sada nema tko zamijeniti, što znači da je Sabor, konkretno saborska oporba, ostala sa zastupnikom manje.