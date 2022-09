Radovan Fuchs: Imamo 44 tisuće učenika manje i 3000 učitelja više

U hrvatskim osnovnim školama jednosmjenska nastava, koja je između ostalog preduvjet uvođenja cjelodnevne nastave, mogla bi zaživjeti najkasnije do 2028. godine, a do tada će sve škole morati završiti nadogradnju ili izgradnju što između ostalog uključuje obvezne školske kuhinje i sportske dvorane. Velika promjena u školama uključit će i uvođenje obvezne profesionalne orijentacije za učenike osnovnih škola kako bi se lakše i uz pomoć stručnjaka opredijelili za svoja buduća zanimanja, čime će se ograničiti nerealne roditeljske ambicije te će se učenici doista usmjeriti u škole koje odgovaraju njihovu interesu. Sve su to novosti koje je najavio ministar obrazovanja Radovan Fuchs, odgovarajući na naša pitanja u intervjuu u povodu početka nove školske godine. Nije ministar Fuchs propustio osvrnuti se i na knjigu koje je izdalo zagrebačko Sveučilište, na čelu s rektorom Damirom Borasom koji tu poziciju napušta s prvim danom listopada, u kojoj se na više od 700 stranica osporava novi Zakon o visokom obrazovanju, kao ni probleme s kojima se suočavaju učenici jer u školama nedostaje nastavnika matematike i fizike.