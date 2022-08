Putinov pristaša izjavio: 'Iduća denacifikacija Njemačke mora biti sustavnija'

Ruski televizijski novinar Vladimir Solovjov nedavno je u talk showu na ruskoj državnoj televiziji Rusija 1 izjavio kako ''iduća denacifikacija mora biti sustavnija''.

Solovjov je inače poznat da propagira stavove Vladimira Putina, a nazivaju ga čak i 'Putinovim glasom'.

U talk showu je govorio o Europi i kakva je situacija 30 godina nakon što je SSSR prestao okupirati istočnu Njemačku i zemlje istočne Europe.

Kako je kazao, 'denacifikacija Njemačke i Europe' brzo se ispuhala.

- Pogledajte samo, u povijesnom smislu, koliko brzo se ispuhala denacifikacija Njemačke i Europe. Nije prošlo ni 30 godina otkako je Sovjetski Savez prestao okupirati Njemačku i istočnu Europu. I sad imamo to što imamo - kazao je.

The full clip here. Russia's alignment with the extreme right in Germany, especially the AfD, does not reconcile itself easily with denazification. https://t.co/4wd1tp8t0h