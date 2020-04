Pusto i u zračnom prometu: Pogledajte koliko je letova prizemljeno zbog koronavirusa

Mjere koje su uvedene zbog suzbijanja širenja pandemije koronavirusa ozbiljno su ugrozile cijelu svjetsku ekonomiju, a jedna od gospodarskih grana koja se našla pod najtežim udarom je avioindustrija. Nedavno je tako Centar za zrakoplovstvo (Centre for Aviation) iznio procjenu da će zbog koronavirusa do kraja svibnja bankrotirati 50 posto aviokompanija u svijetu, a njihovi gubici bit će veći od 110 milijardi dolara.

Kolike gubitke trpe aviokompanije, najbolje odražava grafički prikaz koji je objavio Flightradar, a koji donosi usporedbu količine letova na početku i na kraju ožujka.

🌍 2️⃣/3️⃣

Zooming in a bit, images again show traffic 1-31 March each day at 15:00 UTC (peak traffic).



1 March at 15:00: 4,592 flights

31 March at 15:00: 865 flights pic.twitter.com/pINmbDeado