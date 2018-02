Pupovac: Odlazak Ramljaka nije dovoljan. Vlada: Martina Dalić ostaje

Današnji Nacional donosi naslovnicu s porukom Milorada Pupovca, predsjednika SDSS-a, bez čija tri zastupnika nema vladajuće većine: "Ako Plenković želi sačuvati Vladu, Martina Dalić mora otići." Budući da je Nacional tu izjavu predstavio kao Pupovčev ultimatum premijeru Plenkoviću, večeras smo upitali Milorada Pupovca uvjetuje li on, doista, da potpredsjednica Vlade napusti Banske dvore.

Ostajem pri izjavi da je cilj SDSS-a da Vlada opstane, ali da šteta koja je nastala u slučaju Agrokor mora biti sanirana na adekvatan način. Nisam eksplicirao što to znači i kako će se sanacija štete izvesti. Kako će netko interpretirati te moje riječi nije moja stvar – rekao nam je sinoć Pupovac. Na pitanje, znači li to da SDSS-u ostavka Ante Ramljaka, bivšeg izvanrednog povjerenika u Agrokoru koji je otišao pod teretom afere savjetnici, nije dovoljna, Pupovac je odgovorio:

Samo odlazak Ramljaka nije dovoljan. Primarni je cilj nagodba i sanacija štete na adekvatan način. Na dodatno pitanje što bi sanacija štete osim odlaska Martine Dalić značila, Pupovac nije odgovorio.

Kao i svi partneri HDZ-a u vladajućoj većini, tako je jučer na sastanku u Vladi bio i Milorad Pupovac. No, na tom sastanku nije spominjao sanaciju štete, a kamoli odlazak M. Dalić. Na to je Pupovac odgovorio da je sastanak bio relativno kratak. Budući da se Pupovac nije jasno izjasnio što on zapravo želi, moguće je da situaciju s Martinom Dalić, koja je napisala lex Agrokor i predložila Ramljaka za povjerenika, želi iskoristiti kao svojevrsnu partnersku ucjenu kako bi SDSS-u priskrbio veću korist u pružanju podrške Vladi.

I Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a sinoć je proteklo potpuno mirno bez da je itko od članova tih tijela, koji su neslužbeno danima zagovarali odlazak M. Dalić, postavio ikakvo pitanje ili išta prigovorio. U Vladi su sinoć komentirali da je potpredsjednica Vlade ključna osoba za financijske vjerovnike Agrokora, dakle najveće bankare, jer im je jamac da će proces u tom koncernu biti odrađen prema međunarodnim standardima. Tvrde da su predstavnici banaka to jučer i rekli na sastanku s premijerom.

– Martina Dalić ispregovarala je mirnu tranziciju povjerenika – komentirali su u Vladi iz čega, barem zasad, proizlazi da njena pozicija nije upitna.