Na društvenim mrežama pojavile su se snimke terenca koji vozi po unutrašnjosti trgovačkog centra u predgrađu Chicaga.

Vozač je uhićen.

Pojavila se i informacija da je došlo do pucnjave, što nije potvrđeno.

Incident se dogodio danas u centru Woodfield u Schaumburgu.

Zasad nije poznato ima li ozlijeđenih, a centar je blokiran.

