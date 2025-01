Prvi put ikad: U ovoj županiji nitko nije poginuo u prometu tijekom prošle godine

Nikada se još nije dogodilo da u jednoj godini neka od hrvatskih županija nema niti jednu poginulu osobu u prometu. No, po podacima Ravnateljstva policije, na području Virovitičko-podravske županije u 2024. godini nije nitko poginuo u prometu. - Nikada se to nije dogodilo od kada su uspostavljene županije, to je prvi put i zato upućujem čestitke vrijednim djelatnicima PU virovitičko-podravske koji su prevencijom, edukacijom, sigurnosnim radom doprinijeli tome da nema niti jedna poginula osoba - kazao je Miron Huljak, policijski savjetnik iz Ravnateljstva policije, u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Lani je u RH bilo 12 posto manje poginulih nego godinu ranije.

