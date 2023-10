Stručnjak objasnio dokad ćemo imati problema s komarcima: Nastanjuju čiste, ali i vrlo zagađene vode

Iako smo u drugoj polovici listopada, građanima i dalje probleme stvaraju komarci, posebno u blizini vodenih staništa. Osim invazije "smrdljivih martina", život zagorčavaju i ubodi insekata za koje se mislilo da će nestati s dolaskom jeseni. No, kao i za mnogo toga drugoga, i za produljenje sezone komaraca krive su – klimatske promjene.

- Da, problem je vezan za klimatske promjene i uvjete u okolišu. Komarcima pogoduju ove visoke temperature za ovo doga godine. Neki dan smo u Osijeku imali noćnu temperaturu od 26 stupnjeva Celzijusa, a jajašca komaraca se uspješno izliježu već na 11 do 12 stupnjeva. Dokle god budemo imali noćne temperature toliko visoke, bit će i novih generacija komaraca te malih i većih invazija, ovisno o tome koliko ima vode. To je glavni problem klimatskih promjena kad se radi o komarcima, to da se vegetacijska sezona produžava, a s time i sezona komaraca - pojašnjava za Večernji list prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović s Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Komarci roda Culex legu se u svim vrstama voda, bez obzira na njihovu čistoću. "Ženke polažu jajašca u vode potoka, jezera i bazena, u bačve s kišnicom, kanale, septičke jame, zapravo u sve vrste voda stajaćica. Godišnje obično imaju 7 do 8 generacija. Ženke prežive hibernirajući (u stadiju mirovanja), skrivene u stanovima, štalama ili podrumima zgrada. Mogu biti aktivni i zimi ako je temperatura iznad 15 stupnjeva, a ima vode za razvoj. Culex pipiens je najrasprostranjenija vrsta ovoga roda, nalazimo ga na svim kontinentima i na svim staništima i do 200 metara nadmorske visine. Sivo-smeđe su boje, s crnim ljuskicama na krilima, crnih nogu, a na kolutićima zatka su svijetle transverzalne pruge", pojašnjavaju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Komarci roda Aedes pak se ovisno o vrsti razvijaju se u poplavljenim livadama, šumama, bočatoj vodi u škrapama uz more te na različitim mjestima na kojima se zadržava voda. Ženke žive duže od mužjaka, a bodu već dva do tri dana nakon napuštanja vodene faze života. Godišnje mogu imati i do 17 generacija. Tijekom života ženka položi 300 do 345 jaja. Invazivni komarci u Europi spadaju u rod Aedes i lako se adaptiraju na okoliš. "Za razvoj komaraca potrebna je voda.

Ženke polažu jajašca na površinu vode ili na raslinje uz rub vode, ili ostavljaju jajašca na površinama koje će naknadno biti poplavljene. Nastanjuju čiste vode, ali i one vrlo zagađene, od velikih do najmanjih mjesta, npr. privremeno poplavljena područja rijeka i potoka, bare, septičke jame, brodice, kante, vaze za cvijeće na grobljima, rabljene gume na otvorenome (npr. kod vulkanizera ili uz karting staze), duplje stabala i drugo", ističu u HZJZ-u. Neke vrste (Culex, Anopheles) mogu prezimiti kao oplođene ženke ili kao jajašca (Aedes) vrlo otporna na isušivanje i niske temperature. U najpovoljnijim uvjetima dostupne hrane i temperature vode 20- do 25 oC, vodena faza završi se za manje od tjedan dana. Posljednja sezonska generacija komaraca jaja polaže na lišće, zemlju, mahovinu i na sva druga mjesta gdje se može očekivati proljetna voda. Jajašca roda Aedes mogu prijeći suho razdoblje od više mjeseci bez ikakve opasnosti za daljnji razvoj, napominju u HZJZ-u.

