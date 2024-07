Prirodna nepogoda u četiri slavonske općine

Brodsko-posavski župan Danijel Marušić proglasio je stanje prirodne nepogode u četiri općine zapadnog dijela ove županije, koje su uz općinu Bošnjaci pokraj Županje najviše stradale u nedavnom nevremenu. Olujno nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra, tučom i ogromnom količinom oborina pogodilo je ovo područje 1. srpnja. Snažna tuča veličine jabuke pričinila je golemu materijalnu štetu i u velikom postotku uništila poljoprivredne usjeve, višegodišnje nasade, a prema dojavama s terena, stradali su i krovovi kuća, automobili i druga imovina.

Općine Rešetari, Staro Petrovo Selo, Oriovac i Brodski Stupnik zatražile su proglašenje prirodne nepogode na poljoprivrednim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama, višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda te na stambenim i poslovnim objektima. Nakon tuče kakva u ovim krajevima dugo nije viđena, mještani zbrajaju štete, posebice na poljoprivrednim kulturama, ali i kućama te vozilima.

Prema prijavama samih poljoprivrednika, kao i prvim procjenama njihovih povjerenstava za procjene štete, štete se procjenjuju od 50 do 100 posto na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, a na višegodišnjim nasadima do 80 posto. – Šteta je velika. Naravno, ne možemo govoriti o broju dok povjerenstva ne odrade svoj dio posla, ali neke grube preliminarne procjene govore da su štete na usjevima u nekim dijelovima zahvaćenog područja od 50 do 100 posto – rekao je Marušić.

Oštećeni građani pozvani su da u roku od osam dana od datuma proglašenja prirodne nepogode prijave štete u općinama prebivališta. Općinska povjerenstva moraju provjeriti razmjere štete i stanje na terenu te unijeti prve procjene u registar šteta u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, a konačnu procjenu štete prijavit će županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od tog dana. Konačne procjene štete bit će dostavljene državnom povjerenstvu.

