Primorčev stožer demantira Milanovića: Radi se o suludim optužbama jednog očajnika

Iz stožera Dragana Primorca komentirali su današnje optužbe Zorana Milanovića da je tijekom druge debate koristio mobitel te su istaknuli kako su to sve Milanovićeve laži. – Imao je napisane odgovore na sva pitanja. Imali smo unaprijed neki okvir tema, ali to je samo okvir – on si je pak napisao odgovore pa je to čitao. Primorac je imao mobitel, pa rekao sam da to ne može imati, je li to gradski komitet Splita u vrijeme Stanka Stojčevića? Onda je rekao da je imao i prošli put, ali sam mu odgovorio ''prošli put je prošli put''. Taj freeze koji je trajao jedno pet minuta gledalo je 20-ak ljudi, što mojih, što njegovih. Onda je rekao da ga je stavio na zrakoplovni način rada, pa je rekao da će biti na stolu, a ja sam mu rekao da barem bude u džepu – ispričao je Zoran Milanović u današnjem razgovoru za Index.

Iz Primorčevog stožera ubrzo su za 24sata demantirali te tvrdnje. - Radi se o suludim optužbama jednog očajnika, lažima nekoga tko je u ogromnoj panici jer svakome je jasno da nije postojala nikakva komunikacija mobitelima tijekom debate - rekli su kratko iz Primorčeva stožera.

U petak u ponoć završava službena izborna promidžba i počinje izborna šutnja uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u nedjelju, 12. siječnja. Šutnja je na snazi cijelu subotu i nedjelju do 19 sati, do zatvaranja biračkih mjesta kojih će u Hrvatskoj i u inozemstvu biti otvoreno 6755. Dok je na snazi šutnja, zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora.