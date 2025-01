Primorac: Milanović je projekt skupina kojima je Hrvatska slučajna država, on ne brine o našim interesima

Posljednji je dan izborne kampanje, a od ponoći na snagu stupa izborna šutnja. Građani će u nedjelju, 12. siječnja, imati priliku izabrati novog predsjednika Republike. Nezavisni kandidat Dragan Primorac, kojeg podržavaju HDZ i partnerske stranke, održao je posljednju konferenciju za medije u svom izbornom stožeru prije izborne šutnje.

Primorac je najprije izrazio zahvalnost svima koji su ga podržavali tijekom kampanje, kao i medijima koji su, kako je rekao, objektivno pratili njegov rad. Zatim se osvrnuo na ključne trenutke predsjedničke utrke, naglasivši da je "vrijeđanje novinara, znanstvenika i akademskih djelatnika" postalo obilježje prvog dijela kampanje Zorana Milanovića. Istaknuo je potom da je tek u posljednjim tjednima shvatio pravu narav Zorana Milanovića, nakon što je, kaže, kampanja prešla u novu fazu, koja je kulminirala nakon sučeljavanja.

"On je, prema mišljenju gotovo svih, tijekom sučeljavanja razotkriven kao gotovo nekompententna osoba, sklona agresiji, a čak ste čuli da mi je ponudio štrik za objesiti se", prepričao je Primorac dijelove sučeljavanja na HRT-u. "Shvatili smo da Milanović radi za nečije interese. Zoran Milanović ne može, ne želi i ne zna staviti Hrvatsku na prvo mjesto. Nedvojbeno je da je Zoran Milanović vjerojatno projekt određenih skupina kojima je Hrvatska slučajna država. On nedvojbeno ne vjeruje u hrvatske vrijednosti, ne brine o hrvatskim interesima i, ono što je najtužnije, on ne vjeruje hrvatskim građanima", govori Primorac.

Milanović je, tvrdi Primorac, ponizio Slavonce, srednjoškolsko obrazovanje i Hrvate izvan Hrvatske. "Jučer sam bio u Slavoniji i kažu mi Slavonci da ih nitko nikada, od postojanja Slavonije, nije tako ponizio", kazao je. "Po prvi put je priznao da je smanjio broj izbornih mjesta jer smatra da muljaju i ne može im vjerovati. Ne postoji predsjednik ijedne države svijeta koji to može preživjeti", istaknuo je Primorac.

Mora se, nastavio je, odgovoriti na pitanje čijim Milanovićima interesima služi. "Pitanje je stavljamo li Hrvatsku ili strane interese na prvo mjesto. Izbori ponekad mogu biti kompleksni, ali ovi su vrlo jasni. Radi se o budućnosti Hrvatske, o čovjeku kojima je ona na prvom mjestu i čovjeku kojemu je ona slučajna država", poručio je predsjednički kandidat.

Novinarka je potom upitala Primorca o navodnim ruskim botovima koji pomažu Milanoviću, podsjećajući ga da je izvješće anonimno. Zanimalo ju je kako to da, kao akademski građanin, vjeruje u anonimna izvješća. Primorac je odgovorio da to nije u njegovoj nadležnosti te da ne želi komentirati tu temu.

